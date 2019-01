Egyre összeszokottabb a magyar ellenzék, a Fidesz meg úgy ficói, hogy az már röhej

Annyira elege van a Fideszből, meg az Orbán Viktor irányította rendszerből a korábban összefogni képtelen magyarországi ellenzéknek, hogy összeboruló képviselői még arra is hajlandóak, hogy fideszesen lebutított szlogeneket hangoztassanak. Cserébe a legerősebb kormánypárt bő nyállal folytatja nyálcsorgatóan ostoba ficóizmusát. Egyre érdekesebb a magyarországi adok-kapok, bár most szombaton egyeten ellenzéki parlamenti képviselőt sem náspángoltak el a belügyi biztonságiak és így az ő soraikból sem spilázta túl a helyzetet senki sem.

Közösen tüntetett szombaton Budapesten a teljes ellenzék, a civilek és szakszervezetek képviselői a túlóratörvény, vagy ha úgy tetszik, a rabszolgatörvény miatt, illetve Orbán Viktor rendszere ellen. Mindenki az egységet hangsúlyozta, a legerősebb baloldali tömörülés, az MSZP elnöke a közös választási indulásra is utalt. A szakszervezetek pörögnének tovább, január 19-re országos demonstrációt hirdettek.

Az ellenzéki pártok képviselői csütörtökön a rendkívüli parlamenti ülés után az Országház lépcsőjére közösen álltak ki, szombaton pedig már a Hősök terén gyülekeztek a híveik, hogy az attól több mint három kilométerre található Kossuth térig vonuljanak fel, ahol jól elfért egymás mellett az uniós és az árpádsávos zászlók a Gyurcsány Ferenc vezette párt lobogóival.

"Fogjatok össze!" - hangzott a demonstrálók fő üzenete, amit ha tényleg megfogadnak a címzettek, azaz az ellenzéki oldal pártjai a következő önkormányzati választásokon, akkor sikeresebbek lehetnek. Több politikus is az egységes kiállás szükségességéről beszélt, az MSZP elnöke pedig megpendítette a közös európai parlamenti lista és önkormányzati indulás ötletét.

A Fidesz kommunikációjáért felelős disc jockey-nél beragadt a régi lemez, és a szombati tüntetésekre adott reakcióiban mindent Soros György machinációjának állít be. Erről tanúskodnak az alábbi "eszmefuttatások", amik mintha csak a pozsonyi tiltakozókkal szemben megfogalmazva Robert Fico szájából bűzlögnének: "Soros a bevándorláspárti erőket akarja megerősíteni, ezért mindenütt mozgósítja az őt támogató pártokat és szervezeteket, hogy azok támadják a bevándorlást ellenző kormányokat"..."az EP-választási kampány további részében is lehet hasonló megmozdulásokra számítani, mivel a voksolásnak nagy a tétje és Soros György módszereinek része a zavarkeltés, az utcai erőszak, valamint intézmények megtámadása, megfélemlítése."

Az exliberális exsorosista fideszesek primitív kommunikációját mára már elsajátította az ellenzék is, akik tudják, ez a túlóratörvény olyan, amilyen, de azért enyhe túlzás rabszolgatörvénynek titulálni. Mivel azonban az üzenet könnyen emészthető, egyszerűen felfogható, hát ezzel a z üzenettel viszi az utcára az embereket az együttműködésre fanyalodó ellenzék. És nem csak a magyar fővárosban, vidéken is. Szombaton a munka törvénykönyvének módosítása ellen Szolnokon és Debrecenben is tüntettek az ellenzéki pártok és a szakszervezetek.

Ami meg az országos helyzetet illeti, három nap múlva, kedden adják át követeléseiket a szakszervezetek Orbán Viktor miniszterelnöknek, a kormányfő meg öt napot kap, hogy lépjen, de ha nem enged, akkor jön a sztrájk, január 19-ére pedig országos demonstrációt szerveznek a szakszervezetek - jelezte a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Útlezárásokat, hídfoglalást ígért, és azt, hogy "leáll az ország." Szerinte elég volt abból, hogy "mindhalálig" dolgozzanak az emberek.

Forró télre van kilátás Magyarországon. Lebutított szlogenek csapnak össze egymással, és az egyik fél sem látszik engedni. Orbánék korábban néhányszor már hátra arcot hirdettek egy-két elgondolásukkal kapcsolatban -lásd a netadót vagy a vasárnapi zárvatartás ügyét. Kérdés az, az ellenzék mennyire mélyíti el a kölcsönös együttműködést és mennyire mutatkozik kitartónak vinni tovább a megtalált "ügyüket", valamint hogy meddig állja a sarat a kommunikációjában egy az egyben Robert Ficóra emlékeztető magyar kormány.

