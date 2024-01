Egyre többen fedezik fel a különleges jégpályákat a Csallóközben (FOTÓK)

Nagy az érdeklődés a természetes jégpályák iránt a Csallóközben, a hétvégi fagyos idő ismét kedvezett a mozogni vágyóknak.

Fotók: Cséfalvay Á. András (További képekért kattints a fotóra!)

A befagyott belvizek nyújtotta természetes jégpályák előnyeit egyre többen fedezik fel, az elmúlt héten a Csallóköz több pontján is hasznukat vették a korcsolyázás szerelmesei.

Több helyen is az utak mentén találkozhattunk leparkolt autókkal és a közelben kialakult jégpályákon önfeledten korcsolázó fiatalokkal és idősebbekkel. Így volt ez a múlt héten Nádszegen is, ahol valaki a saját kocsiját is kipróbálta a jégen, de csúnyán ráfázott.

Találkozhattunk ugyanakkor korcsolyázókkal a Nagyudvarnok és Dunatőkés közti duplakanyarban is, a leggyönyörűbb ilyen helyszín viszont talán Nyékvárkony határában, a Körtvélyesi utca közelében, a Nagymad felé vezető út mentén alakult ki.

A falu közösségi oldalán szombaton jelent meg egy cikk arról, hogy az éjszakai fagyok ismét a korcsolyázás szerelmeseinek kedveznek, vasárnap pedig újra biztonságos lesz a természeti szépség.

A falu önkéntes tűzoltói vasárnap délután kivonulnak a jégpályához, ahol forralt bort és forró teát osztanak majd az oda érkezőknek. Aki viszont nappal nem tud odamenni, annak sem kell búslakodnia, ugyanis a tűzoltók nagy teljesítményű reflektoraival este kilencig megvilágítják majd a terepet.

A nyékvárkonyi természetes jégpályán szombaton is többen korcsolyáztak, ahol közel egy kilométer hosszú, és helyenként 200-250 méter széles összefüggő, tükörsima jégréteg. A környékbeliek már több mint egy hete csúszkálnak a különleges jégpályán.



