Elárasztotta a csapadékvíz a csallóközi utcákat (FOTÓK)

A Csallóközben több településen is elárasztotta a szombaton éjszaka és vasárnap hajnalban hirtelen lezúdult csapadékvíz az utcákat. Sok helyen a pincékbe is betört a víz, ezért nagy szükség volt az önkéntes tűzoltók segítségére is.

Hodosban már korábban is problémákat okozott a hirtelen jött nagy mennyiségű csapadék. Az sem volt ritkaság, hogy 15 centiméter magasan ellepte az utakat a víz, a mélygarázsokat pedig homokzsákokkal védték. Szombatról vasárnapra virradóra ismét összegyűlt a csapadék az utcákon, az önkéntes tűzoltók órákon át szivattyúzták.

Hasonló volt a helyzet Szentmihályfán is, ahol már hajnali 3 órától terepen voltak a helyi önkéntes tűzoltók.

Diósförgepatonyban akadtak utcák, ahol térdig ért a csapadékvíz, az önkéntesek ott is intenzíven dolgoznak.

A bakai önkéntes tűzoltók is igyekeznek elhárítani a vihar következményeit.

A tűzoltók arra figyelmeztetik a sofőröket, hogy ha egész utcát beterítő vizet látnak az utakon, akkor az autóval lassan haladjanak át azon a szakaszon, nehogy embertársaik házában, pincéjében további károkat okozzanak.

A meteorológusok időközben másodfokú árvízriasztást adtak ki a Dunaszerdahelyi, a Galántai és a Nagyszombati járásra a hirtelen lezúdult, nagy mennyiségű csapadékvíz miatt.



