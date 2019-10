Élete egyik legnagyobb álmát váltotta valóra a fiatal dunaszerdahelyi tehetség (VIDEÓ)

A dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola másodéves tanulója alig töltötte be 17. életévét, de már világ- és többszöri Európa-bajnok karatéban. Tavaly különösen eredményes évet zárt: 15 versenyen 11-szer sikerült megszereznie az aranyérmet, négyszer az ezüstöt, a teljesítményéért pedig év sportolója díjjal is jutalmazta a város.

A kemény munkának pedig az idei nyári szünetben meg is lett az eredménye: a fiatal tehetségnek lehetősége nyílt ellátogatni a karate őshazájába, Japánba, ahol a harcművészet elismert mestereitől tanulhatott. Kósa Tamással a nyár elején készítettünk interjút, amelyben részletesen mesélt a karriere kezdetéről, a versenyeiről és a jövőbeli terveiről, ezúttal pedig a Japánban szerzett tapasztalatairól, élményeiről faggattuk.

Tamás edzője, Darnay Barnabás elmondta, nagyon örülnek, hogy a növendéküknek sikerült eljutnia Japánba, hiszen minden karatékának ez a célja, az elért eredményei pedig nagy büszkeséget jelentenek a klub számára.

A dunaszerdahelyi Középfokú Sportiskola is büszke Tamás sikereire. Szabó László igazgató közölte, nagyon büszke a diákjaik által elért eredményekre, Tamásra pedig kiváltképpen. „Példaértékű, amit csinál, a tanulás terén is odateszi magát, a magaviselete is kiváló. A sportban csak így lehet bármit is elérni: alázattal, kitartással és fegyelemmel. Az iskolánk pedig azért van, hogy összhangba hozza a tanulást az élsporttal és ezáltal szép eredményeket érjünk el. Bízom benne, hogy egyre több diákunkból lesz ilyen sportoló, mint Tamás” – nyilatkozta az igazgató.

(fl,tt)