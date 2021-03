A fasisztákkal szavazott, és ahogy Kotlebáékat, úgy Boris Kollár képviselőjét is Magyarország inspirálta

A Sme rodina parlamenti csoportjának alelnöke elismerte, hogy a félfasiszta kotlebás párthoz hasonlóan ő is be akart terjeszteni a törvényhozás elé egy Magyarországon még decemberben elfogadott az "apa - férfi az anya pedig nő" szövegezésű javaslatot.

Fotó: TASR

Miloš Svrček képviselő a DenníkN lapnak elmondta, az előterjesztési igyekezetében a Richard Sulík vezette SaS gátolta meg, amikor a koalíciós tanácson a liberális tömörülés megvétózta az ötletet. A Sme rodina politikusa szintén az alkotmányba akarta beemelni ezt a roppant fontos kitételt, amelyik szájba rágja, ki a férfi és ki a nő. Ezt a javaslatát február 20-a környékén ismertette, de a koalíciós pártok a tanácskozásukon elvetették.

Később a Marian Kotleba vezette párt rukkolt elő ezzel a tervezettel, és kiderült, a két legerősebb kormánypárt - az OĽaNO és a Sme rodina - egyes képviselőinek nem okozott gondot, hogy a szélsőségesekkel módosítsák az alkotmányt, ami azonban szerencsére nem sikerült.

Svrček arról is beszélt a lapnak, hogy ő is és Kotlebáék is ugyanabból a forrásból táplálkoztak, mégpedig a magyar törvényhozás decemberi ülésén elfogadott alkotmánymódosításból. Ekkor szavazta meg az Országgyűlés az Alaptörvény kilencedik módosítását, amiben leszögezték: az anya neme nő, az apáé pedig férfi. Boris Kollár pártjának képviselője számára a házasság védelme terén Magyarország inspirációt jelent.

(DenníkN)