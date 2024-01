Fico beteg, de Blaha helyette is védte Orbánt, a hivatalos szlovák álláspont azonban nem annyira „Magyarország-párti”

Robert Fico ma betegség miatt nem vett részt a parlament európai ügyi bizottságának ülésén, elmaradt a kormány ülése is, és kérdés, hogy a holnapi uniós csúcstalálkozón részt tud-e venni a miniszterelnök. Habár Fico többször is kiállt Orbán Viktor mellett, a hivatalos szlovák álláspont szerint Szlovákiának fontosabb az uniós költségvetés elfogadása és Ukrajna támogatása, mint a kiállás Magyarország mellett. A bizottság ülésén Orbán legnagyobb barátja és védelmezője a kommunista Ľuboš Blaha volt.

Fotó: TASR

Holnap egynapos ülése lesz Brüsszelben az Európai Tanácsnak, amelynek két legfontosabb pontja az uniós költségvetés módosítása, és ehhez kapcsolódóan Ukrajna négy éves, mintegy 50 milliárd eurós támogatási csomagjának a megszavazása.

Az államfők tanácsa már decemberben is elfogadhatta volna a csomagot, de akkor Magyarország vétózott, mert nem tetszett neki Ukrajna támogatása.

Ez volt az az ülés, amelyről Orbán inkább kiment (vagy kiküldték) kávézni, hogy ne kelljen megszavaznia a csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával. Orbán nem akarta uniós költségvetésből támogatni Ukrajnát – az egyes tagállamok költségvetéseiből rakná össze a csomagot. Vagy ha mégis, akkor évente ellenőrizni szeretné az Ukrajnának adott pénz elköltését, ezt azonban a többi uniós ország nem szeretne megengedni, mivel ezzel évente egy vétó lehetőségét adná a tagállamok túlnyomó többsége szerint megbízhatatlan magyar kormányfő kezébe.

Szlovákia viszont decemberben egyértelműen az akkori – Szlovákiával együtt 26 ország által támogatott – javaslat mögött állt.

Orbán, Fico, két jóbarát

A szlovákiai parlamenti választás eredménye Orbán Viktor számára kedvezően alakult, amit Robert Fico januári budapesti látogatása is megerősített. A szlovák kormányfő a budapesti sajtótájékoztatón egyértelműen Orbán Viktor mellé állt több uniós kérdésben is, szlovák szempontból támogathatónak nevezte a magyar javaslatokat, úgy találta, hogy ezekkel feloldható lenne a decemberben kialakult patthelyzet. Robert Fico még kedden is arról írt Facebook-bejegyzésében, hogy meg kell gyógyulnia, hogy részt vehessen a csütörtöki uniós csúcson, és „védhesse Magyarországot”.

„Mindent meg kell tennem azért, hogy csütörtökön reggel Brüsszelben legyek, az Európai Tanács ülésén, ahol mindenféle furcsa dolgokat készítenek elő Magyarország ellen” – írta Fico.

A kormányfő ugyanis kedden lebetegedett, ma (szerdán) sem vett részt a parlament európai ügyi bizottságának ülésén, ahol be kellett volna számolnia a szlovák álláspontról. A szerdai kormányülés is elmaradt, mert több miniszter, köztük Juraj Blanár külügyminiszter is beteget jelentett.

„A legfontosabb az uniós költségvetés és Ukrajna támogatása”

A kormány álláspontját a parlament bizottsági ülésén a külügyminisztérium államtitkára, Marek Eštok ismertette.

Az államtitkár szerint Szlovákia legfontosabb érdeke, hogy a tagállamok elfogadják az uniós költségvetés módosítását és ezzel az Ukrajnának szánt 50 milliárdos csomagot is. „Minden más megoldás hátrányosabb és drágább Szlovákia számára” – jelentette ki az államtitkár.

Ukrajna támogatásának másik megoldása ugyanis az lenne, hogy a tagállamok külön-külön, vagy többoldalú nemzetközi szerződések keretében adják össze az 50 milliárdot, ami egyrészt bonyolult, másrészt pedig sokba kerülne. „Ezeket a szerződéseket ratifikálni kellene, ami tovább lassítaná Ukrajna támogatását” – mondta Eštok.

Az államtitkár szerint Magyarország támogatását úgy kell érteni, hogy a szlovák kormány a konszenzusos megoldást támogatja az uniós csúcson.

„Egyetértünk a magyar javaslatokkal, de csak annyiban támogatjuk az elfogadásukat, amennyiben ez a konszenzus létrejöttét segíti” – mondta az államtitkár.

Vagyis nem fognak ragaszkodni hozzájuk, ha ezt a többi tagállam elutasítja. Az egyik magyar követelés – a helyreállítási alap támogatásának 2028-ig való meghosszabbítása – egyébként nagyon fontos lenne Szlovákiának is, hogy ki tudja meríteni ezt a fejlesztési csomagot. Magyarország ebből még csak kölcsönt kapott, vagyis még el sem kezdte a felhasználását a támogatásnak, amit a jelenlegi álláspont szerint 2026-ig kell elkölteni.

Blaha: Ez egy háborús lépés

A bizottság ülésén – Fico helyett – Ľuboš Blaha (Smer), Che Guevara „elvtársa” védte Magyarországot, elsősorban az ellenzéki képviselőkkel szemben. Blaha a tagállamok „szuverenitását” óvta az EU-tól, és a Financial Times cikkére hivatkozott, amely szerint az Európai Bizottság „gazdasági támadást” akar indítani a Magyarország és a forint ellen, ha továbbra is akadályozni fogja Ukrajna támogatását.

„Ez háborús lépés. Kapott ilyen felhatalmazást az EB valamilyen uniós testülettől?” – kérdezte Blaha a külügyi államtitkártól.

A smeres képviselő szerint, aki már európai birodalmat vizionált az Európai Unióból, Szlovákiának elvi alapon védenie kell Magyarországot, különben ő is sorra kerülhet. A külügyi államtitkár nem volt hajlandó semmilyen újságcikket kommentálni, az FT értesülését pedig azóta már uniós szervek is cáfolták.



Blaha inkább egy másik Uniót szeretne (Fotó: Facebook)

„Nem Orbánt kell védeni”

Blaha szavait Beáta Jurík (Progresszív Szlovákia) tette helyre, aki szerint az uniónak alapvető érdeke a jogállam védelme minden tagországban, és ez benne van az unió alapszerződésében is.

„Szlovákiának nem a jogállamot leépítő Orbánt kell védenie, hanem saját érdekei mentén kell politizálnia” – mondta Jurík.

Nyíltan kommunista Ľuboš Blaha és a Fidesz egyébként egyre jobb barátok. A smeres képviselő kedden hosszú bejegyzésben állt ki Orbán Viktor mellett, és ítélte el a „Magyarország gazdasági megsemmisítésére készülő Brüsszelt”.

„Mi, szlovákok Magyarország mögött állunk, és elutasítjuk a nemzeti szuverenitás, a demokrácia és a béke ilyen nyilvánvaló megsértését!” – írta Blaha.

Orbán (egy másik) is megköszönte Blaha szavait

Blaha bejegyzésére még Orbán Balázs, Orbán Viktor politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke is felfigyelt, aki megköszönte Blahának és a Smernek a határozott kiállást.

„Köszönjük, hogy a szlovák barátaink azonnal szót emeltek Brüsszel felháborító zsarolásával szemben, és egyértelművé tették az egész Európai Unió számára, hogy kiállnak Magyarország szuverenitása mellett!” – köszönte meg Ľuboš Blaha bejegyzését Orbán Balázs.

Sajtóhírek szerint a magyar álláspont a decemberihez képest már sokat finomodott: nem utasítják el teljesen Ukrajna uniós költségvetésből való támogatását, de ragaszkodnak hozzá, hogy ezt ne négy évre adják meg. Az uniós csúcstalálkozó holnap reggel kezdődik Brüsszelben, azt még nem lehet tudni, hogy Szlovákiát ki fogja képviselni, ha Robert Fico nem gyógyul meg. Ilyen helyzetben csak egy másik kormányfőt lehet megkéri, Szlovákiát már képviselte a cseh miniszterelnök uniós csúcstalálkozón.

- lpj -