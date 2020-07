Ficóék majd felrobbannak, szerintük katasztrofális benyomást tett a "lepényes" Matovič Brüsszelben, akit többen lebohócoztak

Robert Fico, az ellenzéki Smer elnöke kijelentette, Igor Matovič miniszterelnök miatt millióktól esett el Szlovákia, és a kormányfő nem képviselte megfelelően az ország érdekeit a brüsszeli EU-csúcson. Az exkormányfő megjegyezte, a miniszterelnök nyilvánvalóan egyáltalán nem egyeztetett más vezetőkkel, és nem tudott jobb pozíciókat kialkudni Szlovákia számára, míg más országok, például Magyarország és Csehország képes volt erre.

Fico állítása szerint Matovič nem beszél jól angolul, ezért nem volt képes megfelelően tárgyalni a csúcstalálkozón, és több támogatást kiharcolni az ország számára. Fico úgy véli, Szlovákia millióktól esett el emiatt, kevesebb pénz lesz a járvány utáni újjáépítésre, és az egyes régiók fejlesztésére. Matovič ezzel szemben több mint elégedett: hiszen szilvás lepénnyel ment Brüsszelbe, és 40 milliárd euróval jött haza. A kormányfő ezt úgy tálalta, hogy "nem jó hírt hoztam Szlovákiának, hanem zseniálisat".

A volt smeres kormányfő viszont

azt állítja, néhány vezető felhívta és megkérdezte, „miféle bohócot” küldött oda Szlovákia.

A Smer elnöke kritizálta a miniszterelnök közösségi hálón tett kijelentéseit és kommunikációját. „Szlovákiának nem volt megfelelő szintű képviselete egy ilyen fontos csúcstalálkozón” – jelentette ki, és hozzátette, a benyomás, amit Matovič Brüsszelben tett, egyszerűen katasztrofális.

Fico szerint Szlovákiát például azáltal is veszteség érte, hogy a járványt követő újjáépítésre szánt 750 milliárdos alap elosztását megváltoztatták. Elmagyarázta, hogy eredetileg 500 milliárd euró összegű támogatásokra osztották volna fel, amelyekkel egyszerűbben lehetett volna kalkulálni, és ez az összeg 390 euróra módosult. A fennmaradó részt a hitelek teszik ki, amelyeket később vissza kell fizetni. Fico szerint Matovič meghátrált, pedig élhetett volna vétójogával, de az EU-ban egyhangú döntésre volt szükség. Rámutatott, hogy

Orbán Viktor magyar miniszterelnök jobb feltételeket tudott kialkudni, pedig a jogállamiság alapelveinek tiszteletben tartása volt a feltétel. „Ez a mi bolondunk munkájának eredménye. Odament, és fogalma sem volt, miről tárgyalnak" - mondta.

Fico beszélt az elfogadott uniós költségvetésről is. Elmondása szerint Szlovákiának körülbelül 26 milliárd eurót kellett volna kapnia a járvány utáni újjáépítésre szánt forrásokkal együtt. „De nyolcmilliárd euró járulékot fogunk befizetni az EU költségvetésébe, ezen felül 5,1 milliárdot a beruházási hitel törlesztésére" - tette hozzá. Elmondása szerint a várt 13 milliárd euróhoz képest csökkent az ország pénzügyi kerete. Kijelentette, ez

„Matovič hülyeségének számlájára írható”.

A volt miniszterelnök emlékeztetett a régiók és az egyes ágazatok finanszírozására is. Elmondása szerint a Felső-nyitrai régió is számított a segítségére. Hozzátette, eredetileg körülbelül 960 millió eurót vártak, és most úgy tűnik, körülbelül mindössze 300 milliót fognak kapni. „Szóval gratulálunk. Hogyan akarjuk így fejleszteni a Felső-nyitrai régiót?" - jegyezte meg Fico.

Juraj Blanár, a Smer-SD alelnöke azt mondta, Szlovákia elveszíti erejét a V4-ben és az EU-ban. Elmondása szerint a miniszterelnök valószínűleg nem is találkozott a V4-es miniszterelnökökkel, nem határozták meg a közös álláspontot. „A miniszterelnök teljesen inkompetens, nem képes kommunikálni" – jelentette ki.

