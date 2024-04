Ficóék új különadón törik a fejüket, ami az egekbe repítheti az élelmiszerárakat

Robert Fico kormányfő a héten ellenőrzési napot tartott a földművelésügyi minisztériumnál. Richard Takáč tárcavezetővel közösen bejelentették, egy új különadó kivetését tervezik, amely az üzletláncokat érintené.

Fotó: TASR - illusztráció

Az új különadó bevezetése végett jogszabály-módosítást készítenek elő. "Új törvény készül, amely meghatározza az üzletláncokra vonatkozó feltételeket" - jelentette be Fico, hozzátéve, a szlovákiai piacra hamarosan új versenytársak érkeznek, ami a legjobb módja az árak csökkentésének, jelentős lesz ugyanis a konkurenciaharc. Korábban írtunk róla, hogy hamarosan megnyitja első üzleteit Szlovákiában a lengyel Biedronka üzletlánc, amely alacsony árakkal igyekszik csábítani a vásárlókat, várhatóan még az idei év végén. Ezen kívül egy cseh online szupermarket is Szlovákia felé vette az irányt, valamint az orosz Mere üzletlánc érkezését is emlegették már.

A törvényjavaslat részletei még nem ismertek. „A minisztérium a partnerekkel, elsősorban a pénzügyminisztériummal és a kiskereskedelmi láncokkal is tárgyal annak érdekében, hogy konkrét megoldást találjanak” – mondta Veronika Daničová, a földművelésügyi minisztérium szóvivője.

„Múlt héten továbbítottuk a pénzügyminisztériumnak az üzletláncokra kivetett adóról szóló lehetséges törvénytervezet vázlatát” – jelentette ki Richard Takáč miniszter.

Ellenzéki képviselők azonban attól tartanak, hogy az új adó levét a vásárlók isszák majd meg, nem kizárt ugyanis, hogy az üzletláncok kénytelenek lesznek emelni az áraikat.

Martin Krajčovič, a Modern Kereskedelem Szlovákiai Szövetségének (SAMO) elnöke közölte, tájékoztatták őket, hogy munkacsoportot hoznak létre minden érintett fél képviseletével, egyelőre azonban nem zajlott tárgyalás.

„Ami a kereskedők megadóztatását illeti, ellentmondásnak tartjuk Robert Fico kijelentését, miszerint nem születnek olyan intézkedések, amelyek rontanák az emberek szociális életszínvonalát. A különadó olyan, mint az áfa egy formája, a múltbeli, illetve magyarországi tapasztalatok szerint negatív hatással van az élelmiszerárakra, a munkavállalói bérekre stb. A fejlődés jelenleg pozitív irányú, de bármilyen élelmiszer-adóztatás nemcsak megállíthatja ezt a tendenciát, hanem meg is fordíthatja”- nyilatkozta Krajčovič a Nový časnak.



(parameter)