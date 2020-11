Fordulópont az amerikai választásban: már szinte biztos, hogy nem veheti el Bidentől a győzelmet Trump

Fokozatosan dolgozza le több államban is hátrányát Joe Biden demokratapárti elnökjelölt. Most Georgiában sikerült fordítania, és ha ez marad a végeredmény, akkor újabb 16 elektori helyet szerez. Ezzel – ha beleszámítjuk Nevadát és Arizonát is – akkor már 286 elektora lesz, a győzelemhez 270 elektorra van szüksége.

Fotó: TASR

Több államban még mindig számolják a szavazatokat, de a legtöbb helyen Biden erősödése látszik. Ez elsősorban a levélszavazatoknak köszönhető, ezt – ahogyan ezt a Paraméternek Magyarics Tamás, az ELTE professzora is elmondta – elsősorban a demokrata választók használták ki. Mivel a legtübb országban utolsóként számolják össze a levélszavazatokat, ezért emelkedik a demokrata jelölt támogatottsága.

Ami már Bidené

Ugyan még nincs végeredmény Nevadában (6 elektor), ahol ugyan mindössze szűk 12 ezer vokssal vezet Biden, de ezt az államot a legtöbb elemző már a demokrata jelöltnek adja. A trend ugyanis Bidennek kedvez, egyre nő a különbség, ugyanis a még hátralévő szavazatok Las Vegasból érkeznek, ahol a demokrata szavazók vannak többségben.

A kérdéses Arizona (11 elektor)

Arizonában is Biden vezet, Nevada és Arizona megszerzésével pedig már nyerne, 270 elektora lenne, de Arizonában a szavazatszámlálás trendje Trumpnak kedvez. A különbség péntek reggel 47 ezer voks volt Biden javára, amikor szavazatok 7 százalékának kiértékelése volt hátra, és lassan csökkent.

Ahol Biden van feljövőben

Két másik államban viszont a demokrata jelölt fordíthatja meg az állást. Georgiában (16 elektor) és Pennsylvaniában (20 elektor) is Trump vezet, de a már említett levélszavazatok Biden erősödését hozzák. Georgiában mindössze 463 szavazatkülönbség volt Trump javára péntek reggel, ezt most (itthoni idő szerint péntek délelőtt) sikerült megfordítania Bidennek.A CNN szerint már 917 vokssal vezetett, és ezzel 16 elektort szerzhet, vagyis már így már nem lesz szüksége Arizonára sem a győzelemhez. Ezt igazolja a 270towin.com eredményszámláló honlap is.

Erősen jön fel azonban Biden Pennsylvaniában is. A kezdeti több százezres hátrányát néhány 10 ezerre csökkentette, és elemzők szerint a trendet és a meg nem számolt szavazatok mennyiségét figyelembe véve nagy esélye van a fordításra. Pennsylvania megszerzése már csak a hab lenne a tortán, ezzel már jóval a szükséges 270 elektor fölé ugrana Biden.

Trump: a „legális szavazatokkal” nyertem

A hivatalban lévő elnök helyi idő szerint csütörtökön este szólalt meg utoljára, amikor azonban csak egy botrányos sajtótájékoztatóra futotta erejéből. Arról beszélt, hogy a demokraták elcsalják a választást, de ezt semmivel sem támasztotta alá, ezért több tévétársaság is felfüggesztette az élő közvetítést. A Twitter is kénytelen volt letiltania Trump több tweetjét, mivel azok meg nem erősített vádaskodásokat tartalmaztak. Trump azt állítja, ő nyert a „legális szavazatokkal”, de saját pártjából többen is figyelmeztették, hogy nincs „legális és illegális” szavazat, csak szavazat van.

A hírt frissítjük.

- lpj, cnn -