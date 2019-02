Forma-1: Itt a Red Bull új verdája!

Az osztrák csapat egy olyan képet közölt, amelyen az autó alapszíne sötétkék, a szponzorfeliratok és a rajtszám viszont túlnyomó részt pirosban pompázik. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan vélhetően ez a fényezés csak ideiglenes, és bár a jövő heti teszteken így fognak kinézni a Red Bull autói, a március szezonrajtra már más dizájn készül.

A holland Max Verstappen zárt kapuk mögött, Silverstone-ban már megtett néhány kört a 2019-es modellel, amelynek motorját a Hondától kapja az istálló, miután tavaly - 12 év után - megszüntette együttműködését a Renault-val.

A 21 éves Verstappen csapattársa az idén a 23 esztendős francia Pierre Gasly lesz, mivel az ausztrál Daniel Ricciardo eligazolt a Renault-hoz.

Here's your first glimpse of the #RB15 pic.twitter.com/7yrOgTuizg