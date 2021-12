Furcsa különlegesség a Léva mellett lengedező szovjet zászló, és bár ellentétes a törvénnyel, sokak szemében nem vörös posztó

Van Léva mellett egy második világháborús emlékmű, amin egy sarló-kalapácsos szovjet zászló lengedezik. Sokan támogatják a lobogó kitűzését, mondván, hogy az az országot felszabadító Vörös Hadsereg elesett katonái előtti tisztelgést fejezi ki. Akiknek meg nem tetszik ez a fajta "tiszteletadás", azok azzal érvelnek, hogy egy totalitárius rendszer törvénytelen propagációjáról van szó.

Fotó: lialevice.sk

A DenníkN lap arról számol be, hogy a rendőrség pár éve már foglalkozott a kérdéssel, de akkor arra jutottak, hogy nincs szó törvénysértésről. Azóta azonban megváltozott a törvény, és már tilos olyan jelképeket használni, ami ünnepli, népszerűsíti vagy védelmébe veszi a kommunista ideológián alapuló rezsimet.

A Vámosladány (Mýtne Ludany) településhez tartozó Siklós-hegyen 1960-ban állították fel a kilátónak használt emlékművet. A mintegy húsz méter magas vasbeton létesítményt ott helyezték el, ahol a második világháború idején, több hónapon át katonai megfigyelőpontként szolgált Rogyion Malinovszkij marsallnak, a 2. Ukrán Front parancsnokának. Az 1989-es rendszerváltást követően enyészetnek indult, mígnem aztán hat éve, 2015-ben egy a Vörös Hadsereg ütközetei emlékművének felújítását szorgalmazó társaság rekonstruáltatta. Ekkor két zászlórudat is emeltek, amire a szlovák mellett az Európai Unió zászlaját is kitűzték. Egy évvel később azonban lakossági panaszok hatására az uniós lobogót arra a szovjetre cserélték le, amit már az 1960-as átadón is használtak.

A lap megemlíti, hogy ha például valaki kitenné a horogkeresztes náci zászlót a kelet-szlovákiai Hunkovcén (Svidníki járás) található katonai temetőben, ahol vagy 3 ezer német katona sírhelye található, azt pillanatok alatt eltávolítanák. Arról nem is beszélve, hogy aki ilyenre vetemedne, azt meg is büntetnék. Ez azért van így, mert

a szlovák törvények tiltják a náci - és a kommunista - rendszerek jelképeinek használatát. Ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, hogy a kommunista szimbólumokra a hatóságok nem csapnak le olyan határozottsággal.

Szlovákiában hivatalos megemlékezéseken - például a Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulóin - nem használják a vörös zászlót. A besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma ezt azzal magyarázza, hogy a harci cselekedetekben részt vett nemzetek lobogóit tűzik ki, tehát ebben az esetben az orosz zászlót.

Ondrej Dostál, a kormánypárti SaS képviselőjének meggyőződése, hogy a szovjet lobogó a kommunista rezsim propagálásával ér fel. Szerinte a világháborúban elesett katonák emléke előtt lehet anélkül is tisztelegni, hogy a letűnt rendszer szimbolikáját használni kelljen. Úgy véli, hogy a Szovjetunió a kommunista ideológiára hivatkozva eltiporta az alapvető szabadságjogokat. Dostál rámutatott arra is, hogy

jogi szempontból nem lehet különbséget tenni a fasiszta, a náci, valamint a kommunista rezsimek között, ennek ellenére ez nincs így.

Hogy a komcsi jelképekkel nehezen tud mit kezdeni a jog, azt a Smer képviselőjének, Ľuboš Blahának az esete is mutatja. Blaha egy két évvel ezelőtti Facebook-posztjában vörös csillagot, sarlót és kalapácsot ábrázoló jelképpel pózolt Robert Ficóval együtt, amiért fel is jelentették őket. De aztán nem lett belőle semmi sem, sőt, Blaha tanácsot is adott az embereknek, mivel érveljenek, ha hasonló "ügybe" keverednének. Szerinte ilyen esetben azt kell kihangsúlyozni, hogy ez csak tisztelgés a kommunista ideológia humánus gondolatai előtt. A Smer neomarxista ripacsa még azt a magyarországi esetet is a követőinek figyelmébe ajánlja, amikor az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy döntött, hogy sérült egy vörös csillagos kitűzőt viselő magyar polgár szabad véleménynyilvánításhoz való joga, amikor őt elmarasztalta a Fővárosi Bíróság önkényuralmi jelkép használatának vétsége miatt. A strasbourgi bírósága először 2008-ban mondta ki, hogy az a magyarországi jogszabály, amelyik tiltja az ilyen szimbólumok használatát, ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A bíróság szerint

a vörös csillag hatályos tilalma túl tág, mivel nincs tekintettel a jelkép többértelműségére. Az ugyanis nemcsak önkényuralmi, hanem az igazságosabb társadalom megteremtését célzó munkásmozgalmi szimbólum is, továbbá több uniós tagállam bejegyzett pártjáé.

A kommunista rendszer törvénytelenségéről és erkölcstelenségéről szóló törvény tavaly decemberben lépett hatályba. A Nemzeti Emlékezet Intézetének (ÚPN) szakértője szerint ha ezt követően tűzték volna ki a szovjet zászlót a Siklós-hegyi emlékműre, akkor már ezen jogszabály alapján kellene azt elbírálni. De a törvény azt bünteti, ha valaki tevőlegesen támogatja az olyan mozgalmakat, amelyek alapjogok elnyomására törekednek, és az ilyen szándékot kellene bebizonyítani. Ebben az esetben a sarló-kalapácsos zászló kihelyezése törvényellenes lenne.

(a DenníkN cikke alapján)