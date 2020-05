Gál Réka Ágota kapta a Kaszás Attila-díjat

A komáromi Selye János Gimnázium idén 13. alkalommal jutalmazta amatőr diákszínjátszóinak egyikét. A Kaszás Attila-díjat minden évben a Gimisz színjátszó csoport szalagavatói darabjában nyújtott kimagasló színészi teljesítmény alapján ítéli oda a kuratórium. 2020-ban a Kaszás Attila-díjat az Anconai szerelmesek című darabban nyújtott teljesítményéért Gál Réka Ágota kapja – közli a komaromonline.sk

A díjat az év végén Bajkai Csengel Mónika, GIMISZ színpad vezetője adja át, aki többek között így értékelte a díjazottat:

„...ragyogó, lenyűgöző és csodaszép! Minden egyesül benne, ami ahhoz kell, hogy egy napon a legnagyobb művészek között emlegessék. Tehetsége ráadásul alázattal és megfelelő mennyiségű szemtelenséggel párosul. Tudja, mit jelent ez a szakma – az összes pozitívumával és negatívumával együtt, – már nagyon kevés dolog lehet meglepetés a számára. Nem is csoda, hiszen az anyaméhben szívta magába először a színpad levegőjét. Még is, vagy pont ezért, soha nem a szülei sikereiből élt. Utat tört a saját egyénisége. Képezte magát, táncolt, énekelt, játszott. Mindebben pedig független szakemberek szerint is kiemelkedőnek bizonyult. Minden díjat megnyert már, amit ebben a korosztályban táncban, versben lehet – a szintén színművész szülei méltán lehetnek büszkék a lányukra. A Pozsonyi Színművészeti Egyetem színművész szakára a legmagasabb pontszámmal vették fel. Teljesítményével a felvételiztető bizottságot is elkápráztatta, ahogy a Gimisz közönségét is az Anconai szerelmesekben Lucia szerepében...“

