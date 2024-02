Gašpar: nem miattam módosítottuk a btk.-t; Susko szerint indokolt az elévülési idő csökkentése az erőszak esetében

Továbbra is védi a Smer a büntetőtörvénykönyv csütörtök éjjel elfogadott módosítását, amely megszünteti a speciális ügyészséget, csökkenti a büntetési tételeket és az elévülési időt a gazdasági bűncselekmények esetében, de felére vágja az elévülést például a szexuális bűncselekmények esetében is. Boris Susko (Smer) igazságügyi miniszter szerint csak a környező országokban érvényes szabályozáshoz igazították a szlovákiait.

Nem tartja hibának a Smer, hogy a büntetőtörvénykönyv módosítása a szexuális bűncselekmények elévülési idejének a 20-ról 10 évre való csökkentését is eredményezte. Az ellenzék a törvénymódosítás egyik jelképének tartja ezt a változtatást, amely szerintük azt mutatja, hogy a kormány kapkodva, csak a saját érdekeit szem előtt tartva, a többség érdekeit semmibe véve módosította a btk-t. Figyelmeztetnek, hogy éppen a szexuális erőszak az a bűncselekménytípus, amire általában csak hosszabb időszak elteltével, sokszor évek múltán derül fény, így indokolt a hosszabb elévülési idő.

A törvény mintegy 2 hónapig tartó tárgyalása alatt végig azt kifogásolták az ellenzéki pártok, hogy azt gyorsított eljárásban készítette elő a kormány, vagyis a szakmai szervezetek sem véleményezhették a parlamentbe való beterjesztése előtt. A gyors és nem teljesen korrekt előkészítésre utal az is, hogy az utolsó pillanatban Tibor Gašpar (Smer) még két, viszonylag terjedelmes módosítóindítványt is beterjesztett, amiben még finomította

Boris Susko igazságügyi miniszter szerint a szexuális bűncselekmények esetében is indokolt az elévülési idő csökkentése.

„A középkorból a modern büntetőjogba értünk ezzel a módosítással” – értékelte az elfogadott módosítást Susko.

Azzal is védte az elévülési idő csökkentését, hogy azt nem az egyes bűncselekményekhez köti a törvénykönyv, hanem általánosan határozza azt meg. „Nem kifejezetten a szexuális bűncselekmények esetében csökkentettük az elévülési időt” – próbálta magyarázni Susko. Az igazságügyi miniszter azt tartja a legfontosabbnak, hogy az erőszak áldozatai mielőbb feljelentést tegyenek. Susko szerint a rövidebb elévülési idő segít az ügyek bizonyításában, szerinte az elévülési idő Ausztriában és Csehországban sem hosszabb.

A Főügyészség mindent megold

A Speciális Ügyészi Hivatal megszüntetését is előrelépésnek tartja, szerinte nem fenyeget semmilyen probléma a már folyamatban lévő büntetőeljárásokban.

„A speciális ügyészek a Főügyészséghez kerülnek, és ahogyan a főügyész is mondta, azokat az ügyeket, amelyekben már megtörtént a vádemelés vagy röviddel a vádemelés előtt állnak, továbbra is az eredeti ügyészek viszik tovább” – magyarázta Susko.

Erre azonban a főügyész semmi sem kötelezi, saját belátása szerint dönthet akár úgy is, hogy bizonyos ügyeket más ügyészekre bíz. A még kezdetlegesebb állapotban lévő ügyek azonban biztosan új ügyészekhez kerülnek. „Az ügyeket felosztják a kerületi vagy a járási ügyészségek között, ahol van elég, jól felkészült ügyész” – mondta Susko. A módosítás ellen azonban már korábban tiltakozott az Ügyész Tanács is, részben éppen az ügyészek túlterheltsége miatt. A Demokraták párt szerint a Főügyészség összeomlását is eredményezheti a speciális ügyészség megszüntetése, mert több mint 1200 ügyet kell átvenniük.

Gašpar: nem miattam módosítottuk a btk.-t

A Smer igyekszik cáfolni, hogy a módosítás a „saját emberei” érdekében történt. Az egyik érintett maga Tibor Gašpar korábbi rendőrfőkapitány, a Smer parlamenti képviselője, aki ellen jelenleg is büntetőeljárás folyik. Maga Gašpar sem volt hajlandó válaszolni arra, hogy milyen mértékben kedvez neki az új módosítás.

„Én azon a fórumon fogom megvédeni magam, amelyikhez az ügyem tartozik – kerülte meg a választ Gašpar arra a kérdésre, hogy mennyiben kedvez neki a törvénymódosítás. - A módosítás mindenkire vonatkozik, nemcsak rám.”

A módosítás azonban csökkenti a büntetési tételeket és az elévülést is a korrupció esetében, amivel Gašpar is vádolják. Az ellenzék Gašpar és a szintén meggyanúsított Peter Žiga (Hlas) esetében is felvetette, hogy esetükben a plénum mondja ki az összeférhetetlenséget, de Peter Pellegrini (Hlas) házelnök nem bocsátotta ezt szavazásra.

A Smer továbbra sem hajlandó válaszolni a Markíza, a Sme és a Denník N kérdéseire, amit t9bb nemzetközi szervezet és az Európai Unió képviselői is kifigásoltak.

