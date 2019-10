Gasztrosuli, ahol a főzés is szórakozás

Tavasszal indultak az első kurzusok a dunaszerdahelyi Gasztrosuliban , ám a főzőiskola ötlete már egy évvel korábban megfogalmazódott az ötletgazda Kovács házaspár fejében. Egy olyan főzőiskolát képzeltek el, ahol nem csak főznek az emberek, de szórakoznak is, jól érzik magukat és az ételek mellett jó érzésekkel térnek haza. Kovács Tibor avatott be a részletekbe.

Kovács Tibor (balra) a Gasztrosuli megnyitóján

A dunaszerdahelyi „Gasztrosuli” ötlete már rég motoszkált a fejetekben? Miért döntöttetek úgy, hogy elindítjátok ezt az új kezdeményezést?

Tapasztaltam, hogy szükség van a gasztronómiában a képzésekre, de azt, hogy milyen irányba induljak, milyen időközönként legyenek és milyen típusú képzések, azt pontosan nem tudtam. Nagyon sok emberrel beszéltem és lassan kezdett összeállni a kép. A berendezés és a weboldal is készen állt már rég, csak azt a pillanatot vártuk, amikor ténylegesen elindulhat. Célunk elsősorban kellemesen eltöltött főzőestek, délutánok szervezése volt. A Gasztrosuliban a teljesen kezdő tanul a gyakorlott háziasszony pedig tökéletesíti, gyarapítja tudását.

Láttatok erre mintát valahol? Esetleg voltatok ilyen „Gasztroiskolában”? Vagy csak a televízióból jött az ötlet?

Nem láttunk mintát, annak ellenére, hogy tudom, vannak ilyen képzések. Mindenképpen valami egyedit akartunk létrehozni, nem pedig lemásolni egy már létezőt. Volt egy rövid időszak, amikor éttermet működtettem és abból nagyon sokat tanultam. A Gasztrosuli ötlete pedig onnan is jött, hogy itt van nekünk Dunaszerdahelyen az Európa központ, ami jelenleg is többek közt a felnőtt képzések színhelye, hiszen ezzel is foglalkozunk már évtizedek óta.

Tehát képzéseket szerveztek, van egy étterem, ahol családi és céges rendezvényeket hoztok tető alá, de nincs nyitva minden nap, viszont egy teljesen berendezett és felszerelt konyhával rendelkezik. Ilyen módon adott a Gasztrosuli helyszíne?

A konyhát a Gasztrosuli indulása előtt kicsit átpofoztuk, felújítottuk. Ez is bizonyítja azt, hogy komolyan gondoljuk a „Gasztrosulit” és a különböző rendezvények szervezését. Modern és komoly berendezéssel rendelkezünk és nagyon sok profi szakemberrel dolgozunk együtt. Szerintem most van az Európa étteremben a legtöbb szakács. Teljesen más dimenziókban tudunk most gondolkodni akár az étterem, vagy akár a Gasztrosuli területén.

Indulhat a főzés Weisz Tibivel

Van igény a gasztronómiai oktatásra?

Egyértelműen van. Rengeteg a televízióban a főzőműsor és nagyon sokan szeretnek főzni… vagy szeretnének. Nagyon sok ilyen emberrel beszéltem és sokan vannak, akik nem ismerik az alapokat. Főleg őket szeretném arra bátorítani, hogy jelentkezzenek, mert néhányan úgy állnak hozzá, hogy eljönnének a Gasztrosuliba, de nem tudnak főzni. Nem is kell tudniuk! Itt mindenki megkapja az alapanyagot, a segédeszközöket, és attól kezdve oktató segítségével együtt készítik el az ételt. Aki pedig ismeri az alapokat, az tökéletesítheti a tudását. Az oktatótól lehet kérdezni és így válik személyessé a tanulás.

Igen, mert jók a televíziós főzőműsorok, de nem kérdezhetsz vissza…

Pontosan. Ráadásul fizikailag nem te készíted az ételt, nem te fogod meg az alapanyagot, nem nyújtasz tésztát, csak nézed. Nálunk az a cél, hogy dolgozz az alapanyagokkal és megismerd azokat. Fontos, hogy nyúlsz az alapanyaghoz, mert egy kis odafigyelés és alázat hozzáadásával tökéleteset lehet alkotni. Legyen szó látványról, vagy ízekről.

Sokan vannak, akik rendszeresen főznek. Ők miért jelentkezzenek?

Azt gondolom, mindig van mit tanulni. Azonkívül sok ételsor sokaknak új. Jó megfőzni, megkóstolni új dolgokat. De képzeld el: összejön egy jó kis társaság, együtt főztök, kóstoltok, tapasztalatokat cseréltek, majd közösen elfogyasztjátok az ételeket. Akár egy palack jó bor kíséretében. Kell ennél több?

Milyen korosztály jelentkezett eddig?

Volt már néhány kurzusunk és nagyon sikeresek voltak a gyerekek számára szervezettek. Ezek délutáni „gasztroórák” és általában 2-2 és fél órát vesznek igénybe. Ugyanaz a „recept” mint a felnőtteknél: jól érzik magukat a gyerekek, jókat esznek és tanulnak. Szülők nélkül főznek, így önállóságra is neveljük őket és közösen készítik az ételt az oktatóval. Olyan recepteket tanulnak meg, melyeket aztán otthon is el tudnak készíteni. Ami még nagyon fontos, a tudatos táplálkozás. Hogy ne a gyors és zsíros ételeket vegyék meg, hanem készítsük el otthon magunknak és vigyük be az iskolába. Készítsünk akár magunk tízórait. A gyerekek nyolctól tizennégy éves korig érkeztek. Ezen kívül nagyon sikeresek voltak a tini kurzusaink, amire középiskolások jöttek (18 év alatti fiatalok) és kész menüsort tanultak meg elkészíteni.

És a felnőttek?

Ez korosztálytól teljesen független és nagyon jó partik jönnek össze. Voltak már húsz éves fiatalok és nagymamák is, akik mind nagyon szépen dolgoztak együtt.

Mit kap, aki eljön hozzátok?

Egy kellemes estét, tapasztalatot, tudást, új ismerősöket. Aki eljön, annak néhány órára kellemes szórakozást és jó társaságot biztosítunk. Van, aki kávéházba megy, vagy moziba, de eljöhet a Gasztrosuliba is és szórakozhat egyet, csak rajta áll, hogyan tölti a szabadidejét. Olyan emberek gyűlnek itt össze, akiket érdekel a főzés és amit itt elkészítenek, otthon is meg tudják majd főzni. Megtanulják, hol szerezhetik be az alapanyagokat. Nem használunk olyanokat, amit nem lehet nálunk megvásárolni. Azon kívül megkapják a receptet is. És mindig marad kóstoló, amit a résztvevők elcsomagolnak.

A klasszikus ételek elkészítésénél többet is kínál a Gasztrosuli?

A Gasztrosuli nem csak az főzésről, de az ételek, illetve az ételek és italok kombinációjáról is szól. Szeretnénk tanfolyamokat szervezni, melyek például a kávé, vagy borok világába kalauzolja el a résztvevőt.

Foglalkozunk majd az egészséges életmóddal, hogy mozogni is kell, figyelni az egészségünkre. Természetesen minden programunkra hiteles szakembert biztosítunk.

Például?

Hamarosan, novemberben előadást és edzést tart Bánkuti Gabriella profi fitnesz-világbajnok, életmódszakértő. Szintén novemberben a budapesti Michelin-csillagos Borkonyha séfje Sárközi Ákos helyettesét (Sous Chef), Barhó Szabolcsot üdvözölhetjünk a Gasztrosuliban. Szabolcs amellett, hogy séfhelyettes, egy budapesti séfiskola tanára is.

Kezdők vagy csak haladók jelentkezhetnek?

Szeretném kiemelni, hogy az ételsor úgy van összeállítva, hogy kezdő is élményekkel, tudással térjen haza. Tehát bátran jelentkezhet bárki! Regisztrálni lehet egy, kettő vagy a kedvezményes három napos csomagra.

Fontos a Gasztrusuli számára a tradíció?

Hogyne! Tradicionális ételeket is főzünk, amilyeneket egykor nagymamáink is készítettek. És erre igazi nagyikat kértünk fel, akik szívesen adják át a tapasztalataikat. Ugye sokat hallottuk: „Bezzeg a nagyszülők még ezt is tudták.” A Gasztrosulis főzőtanfolyamok keretén belül szervezünk hagyományőrző tanfolyamokat, de profi szakácsaink segédletével betekintést adunk a modern gasztronómia világába is. Folyamatban van még, de a végéhez közeledik a Gasztrosuli gazdasági udvarának kialakítása. Ha például csirkéből készítünk ételt, akkor az alapoktól kezdjük a főzést, tehát a hús feldolgozásától. De szervezünk hagyományos disznóölést, csirkevágást igazi tanyasi csirkéből.

Tervek vannak…

Rengeteg programmal készülünk. Lesz Gasztrosuli randi, anya-lánya főzés, családi vasárnap, és még sorolhatnám.

Ha nem is soroljuk fel az összes jövőbeli oktatót, annyit azért megtudhatunk, hogy milyen ételeket készíthetnek majd a jelentkezők?

Főleg hazai és számomra fontos, hogy hiteles oktatókkal dolgozunk együtt. Ezek az emberek valahol mind őrültek, persze a szó legpozitívabb értelmében. Vannak, akik a nemzetközi konyhát szeretik, rengeteget utaznak, mindenhonnan új fűszerekkel és még több tudással térnek haza. Például az indiai konyha fortélyait ki tudná átadni leghitelesebben? Természetesen az, aki rendszeresen jár Indiába és ott tökéletesíti a főzőtudását. De ezen kívül van vegán képzésünk is, ahol természetesen olyan ember oktat majd, aki a mindennapi életben is vegán és naponta főz vegán ételeket, nem csak egy óra kedvéért. De óriási sikere van a kovászos kenyérsütésnek, vegetáriánus konyha és rengeteg meglepetés, csak követni kell az oldalunkat.

Cégeknek, vállalatoknak mit tudtok ajánlani?

Sikeresen mögöttünk vannak céges, főleg csapatépítő programok. Nincs jobb lehetőség összekovácsolni a munkatársakat közös főzés, ebéd, vacsora jegyében. Várjuk vállalatok, csoportok jelentkezését, ami után testre szabott programmal készülünk.

Hol találunk aktuális időpontokat, kurzusokat és hogyan tudunk jelentkezni?

Minden információ a Gasztrosuli aktuális kurzusairól a www.europecenter.eu oldalon a „képzések” menüpont alatt találnak.

Elérhetőségek:

Gasztrosuli

Az Európa Központ és Európa étterem közös szervezésében

Béke utca 5523/2A, Dunaszerdahely

tel.: 031 552 42 49, + 421 915 58 77 59

(PR-cikk)