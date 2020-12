George Clooney harcba szállt Orbánnal

„Harcba keveredtem Orbánnal” - nyilatkozta a brit Guardiannek adott, az új filmjéről szóló interjúban George Clooney, írja a 444.hu.

Illusztráció (wikipédia)

A kétszeres Oscar-díjas és háromszoros Golden Globe-díjas amerikai színész orbánozása nem új keletű dolog, novemberben is adott egy interjút az új filmjéről, a The Midnight Sky című alkotásról, és abban a beszélgetésben Orbán Viktort hozta fel példaként a világban tapasztalható dühre és gyűlöletre. A színész ezután Magyarországon a kormányközeli média kereszttüzébe került, és arról lehetett olvasni, hogy Clooney csak azért támadta a magyar miniszterelnököt, mert a színész jóban van Soros Györggyel és fiával. Erre az úton-útfélen pufogtatott bugyuta mantrára is reagált a sztár, mondván, Orbán propagandagépezete hazudik.

Clooney most a Guardiannek azt mondta, szerinte megéri felvenni a harcot az ilyen emberekkel, mint amilyen a magyar kormányfő és zavarban lenne attól, ha nem állna ki egy olyan valakivel szemben, mint Orbán. A színész szerint ez a gyerekei miatt van így. „Egy olyan időszakban, amikor ezek az őrültségek történnek, biztos akarok lenni abban, hogy majd azt mondhatom nekik: ezeket a dolgokat tettük, ...nemcsak azért, hogy büszkék legyenek, hanem azért is, hogy egy jobb világban éljenek.”

(444.hu/para)