Harcolni fog a végsőkig, nem adja fel az SNS-es botrányhős, akiből egyesek minisztert faragnának (VIDEÓ)

Mivel Zuzana Čaputová elutasította kinevezni Rudolf Huliakot környezetvédelmi miniszterré, az SNS listáján a parlamentbe került képviselő dühbe jött. Annyira begurult, hogy félreállhatott a kocsijával és gyorsan készített egy videót, amiben még azt is bevallja, hogy ő mennyire szlovák.

Szlovák vagyok, vallja Huliak a kocsijában (Facebook)

Azt már legalább egy órája tudni, hogy nem vonja vissza a nemzeti párt Rudolf Huliak jelölését a környezetvédelmi tárca bársonyszékébe. Az SNS ezzel a kijelentéssel Zuzana Čaputová államfő döntésére reagált, aki elutasítja Huliak kinevezését a szaktárca élére. Ami azért nem annyira meglepő, hiszen erről a politikusról szólnak a hírek már pár napja. Huliak elsősorban fura kijelentései miatt hírhedt, amiket például egy környezetvédő felakasztásáról mondott, meg arról, hogy egyesek a medvéket biológiai fegyverként használják. Huliak természetesen elutasítja a globális felmelegedést is. A miniszteri pozícióval kokettáló očovái polgármester nemrég azt is mondta, hogy ha ő lenne a miniszterelnök, akkor az első útja Moszkvába vezetne, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól az Ukrajnának nyújtott katonai segítségért. Mindez meg elég volt a köztársasági elnöknek arra, hogy fityiszt mutasson Andrej Dankóéknak, meg hát ezzel együtt Robert Ficónak is, aki már türelmetlenül toporog, hiszen minél hamarabb irányítani szeretné a dolgokat a kis országunkban.

A csütörtöki államfői elutasításra egy videóban reagált Huliak. Ebben arról beszélt, hogy Čaputová helyett az elnöki palotában annak élettársa, Juraj Rizman a főgóré, aki korábban a Greenpeace nevezetű nemzetközi környezetvédő mozgalom szlovákiai irodáját vezette. Az SNS dühös embere szerint Čaputová csupán a barátja üreslelkű szóvivője. Pedig ő, a nemzetiek listáján mandátumhoz jutott politikusként eleget akar tenni a választói azon kérésének, hogy fékezze meg a természetvédő civil szervezetek terrorját. Szimpatizánsai állítólag azt is óhajtják Huliaktól, hogy szüntesse meg a szlovák vidék likvidációját, és vessen véget a szlovák nemzet zaklatásának. Meggyőződése, hogy a vidéki természetből sokunkat "a szó szoros értelmében ki akarnak költöztetni és külföldi érdekeknek eladni". "Szlovák vagyok is az is maradok" - folytatja Huliak és azt ígéri a választóinak, hogy küzdeni fog értük az utolsó leheletéig.

Akikből biztosan van pár ezer. Sőt. Az SNS szeptember végén a szavazatok 5,6 százalékát zsebelte be, így a legkisebb pártként jutott be a törvényhozásba. Ami meg a jelöltjeinek a preferenciaszavazatait illeti, Danko és Tomáš Taraba után ez a Huliak szerezte meg a harmadik legtöbb "karikát", összesen 58 ezer választópolgár érezhette szimpatikusnak ennek a személynek a gondolatvilágát.

(sárp)