Házon belül erősített a DAC, újabb egykori sárga-kék játékos Nagyszombatban, új időszámítás Nyitrán

Hétfőn Szlovákiában is megnyitotta kapuit az átigazolási piac, az alábbiakban pedig összeszedtük, hogy eddig milyen játékosmozgások történtek a Fortuna Liga csapatainál.

Abdulrahman Taiwo (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A DAC-nál egyelőre csak házon belül érkeztek új játékosok. A somorjai farmcsapattól került Dunaszerdahelyre a 19 éves német Brahim Moumou, aki hat második ligás mérkőzésen egy gólt szerzett. Lényegesen komolyabb erősítésnek számít az őszt kölcsönben Nagymihályban töltő Abdulrahman Taiwo. A 22 éves nigériai támadó nyolc bajnoki mérkőzésen hat gólt jegyzett, jelenlegi remek formájának köszönhetően pedig jócskán növelheti a konkurenciaharcot a támadók körében.

A sárga-kékek klubvezetése intenzíven dolgozik az erősítéseken. Elsősorban egy minőségi balhátvéd szerződtetése a cél, ugyanis a műtéten áteső Eric Davis előreláthatólag négy hétre harcképtelenné vált.

Jó hír viszont, hogy a sérüléséből felépülő Vida Máté csütörtökön már újfent a társakkal készülhetett a tavaszi szezonnyitányra. Jan Van Daele sportigazgató szerint néhány játékosukért más klubok is érdeklődnek, konkrét ajánlatott azonban egyelőre nem kaptak.

Az őszi szezont szintén Nagymihályban töltő Martin Bednár kölcsönszerződése a Transfermarkt szerint az év végén lejárt, azt pedig egyelőre nem tudni, hogy a 21 éves védekező középpályás Dunaszerdahelyen kezdi-e meg a tavaszt.

A bajnoki címvédő Slovannál jelenleg két érkezőről lehet tudni: Denis Potoma a Sereďtől, Artem Sukhotskyi pedig a Dinamo Minsktől érkezett vissza Pozsonyba, miután mindkét játékos kölcsönszerződése az év végén lejárt. Egy távozó van Zsolnán: a 22 éves nigériai Taofiq Jibril vendégjátéka lejárta után visszatért a portugál Valadares Gaia csapatához.

Távozott Rózsahegyről az együttes tapasztalt hálóőre, Matúš Macík. A 27 éves portás a cseh Sigma Olomouc csapatához igazolt. Mellette még egy középpályás és egy középső védő hagyta el a gárdát: Matúš Kmeť Trencsénben, Alex Holub pedig kölcsönben Liptószentmiklóson folytatja. Eddig két fiatal jelenti az erősítést, a 19 éves Oliver Luterán az FK Popradtól, a nála két évvel fiatalabb Jakub Luka pedig a zsolnai U19-esektől érkezett.

Egykori DAC-játékost igazolt a Spartak Trnava. A Dunaszerdahelyről tavaly januárban távozó szélső védő, Kristián Koštrna a romániai kaland után augusztus óta szabadon igazolható volt, most a nagyszombatiak dobtak neki mentőövet. Koštrna így újfent egy csapatban futballozhat egykori sárga-kék klubtársával, Erik Pačindával.



Erik Jendrišek (Fotó: fcspartaktrnava.com)

A 27 éves védő mellett eddig egy új érkező van még a Spartaknál: kölcsönszerződése lejárta után Kristián Mihálek visszatért a Petržalka együttesétől.

Ami a távozókat illeti: letelt az izlandi Birkir Valur Jónsson vendégjátéka, így visszatért a Kópavogshoz, a görög Dimitrios Konstantinidis alig több mint három hónap után a ciprusi Olympiakos Nicosiához igazolt, míg Marek Václav szerződését felbontották.

Nagymihályról a már említett két DAC-játékos mellett a 16 éves Adam Griger távozott, aki a Transfermarkt szerint az osztrák LASK-nál folytatja pályafutását. Egy érkező és egy távozó van egyelőre Aranyosmaróton: a 17 éves Marek Švec a DAC U19-es csapatától került a ViOn-hoz, míg Vladimír Tkáčcstól elbúcsúztak a klubvezetők.

Több játékosától is megvált az AS Trenčín: David Depetris, Marian Pisoja, Emeka Umeh és Paulo Junior is jelenleg csapat nélkül áll, Abubakar Ghali vendégjátéka pedig letelt, így visszatért Nigériába az MFM FC-hez. Matúš Kmeťen kívül egyelőre két játékost igazoltak a trencséniek: Samuel Lavrinčík a Slovan U21-től, Adam Gazi pedig a trencséni U19-től érkezett. Senicáról egyelőre csak az izlandi Nói Snaehólm Ólafsson távozott, viszont hárman csatlakoztak a csapathoz: Boris Turčák (FC Petržalka), Gabriel Hornyák (Slovan U19) és Maksym Kulish (csapat nélkül).

A szerediek is megváltak egy csomó létszámfeletti játékostól. A korábban az olasz Internél és a portugál Portónál is megforduló, valamint a 2010-es és 2014-es világbajnokságon az uruguayi válogatottat erősítő, ma már 35 éves Álvaro Pereira csupán nyolc percnyi játék és egy összeszedett sérülés után távozott Szeredről. Mennie kellett a liga egyetlen dél-koreai játékosának, Beom-geun Baenek, a kolumbiai Carlos Ibargüennek és az osztrák Aleksandar Vucenovicnak is. Egyelőre hárman alkotják az érkezők listáját: csíkszeredai kölcsönszerződése lejárta után Mészáros András visszatért, a tavaly július óta csapat nélkül álló Stanislav Dankónak mentőövet dobtak, míg Ondrej Machuca a cseh Jiskra Rymarovtól csatlakozott a szerediekhez.

Egy csokorra való játékos távozott a Pohronie együttesétől. Patrik Abrahám Komáromban, Dominik Daniš pedig az amerikai Omaha Mavericksben folytatja. Jelenleg csapat nélkül áll a menni kényszerülő Patrik Jacko, Michal Obročník, Ivan Audino, Kojo Matić, Viktor Vondryska, Erik Kramár és Peter Chribík. Bonfils-Caleb Bimenyimana hiányát viszont megérkezheti a garamszentkereszti csapat – a 23 éves burundi csatár 14 bajnokin lépett pályára és három gólt lőtt az ősszel. A klubvezetők egyelőre főként a védelmet erősítették meg: három középső védő mellett (Samuel Jenát – FC Petržalka, Andrej Štrba – Liptovský Mikuláš, Samuel Ludha – DAC U19) egy kapus (Libor Hrdlička – MFK Karvina), egy támadó (Adler Da Silva – Stade Nyonnais, kölcsönbe) és egy középpályás (Peter Ustaník – FK Pohronie U19) érkezett.

Nagy átalakuláson megy keresztül a Nitra, amely Ivan Galád helyett Michal Ščasnýt ültette le a kispadra. Komolyan gondolhatják a csapatépítést a klubvezetők, ugyanis olyan tapasztalt játékosok talpára kötöttek útilaput, mint az együttes legjobb őszi góllövője, a nyolc találatig jutó Michal Faško (Liberecben folytatja), Oliver Podhorin, Nikola Gatarić, Samuel Šefčík, Timotej Záhumenský vagy Martin Adamec. Nem számolnak továbbá Ariel Harush, Daniel, Matúš Kuník, Bonilha, Matteo Olivero és Daniel Magda játékával sem.

A 19 éves Tomáš Hambálek mellett eddig két tapasztalt játékossal erősítettek: a 24 éves német Yanni Regäsel a Herthában nevelkedett, majd megfordult a Frankfurt és a Duisburg együttesében, összesen 16 Bundesliga-mérkőzést tudhat maga mögött. A másik nagy név a korábbi szlovák válogatott Erik Jendrišek, aki ugyan már 34 éves, de még így is lehet néhány jó éve Nyitrán.



Erik Jendrišek (Fotó: TASR)



(tt)