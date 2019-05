A himnuszunkat féltő Dostál színesre tupírozott fel egy sztorit Sárközy frizurájáról

“A magyar himnusz betiltása és a képviselőasszony hajviselete” címmel jelentetett meg kedden egy bejegyzést Ondrej Dostál a közösségi oldalán, amely írást a képviselő a parlamenti színes hírmorzsa kategóriába szánhatta. De mivel egy ideje komoly jogászok sem tudnak zöld ágra vergődni azon a szakmai kérdésen, hogy a lex DAC, vagy más néven a himnusztörvény mit is tilhat pontosan, nem csoda, ha ennek a dostáli szösszenetnek is hírértéke lehet ebben a kampányoktól sújtotta országban.

Mielőtt azonban megmártózunk a hajzuhatagok mibenlétében, néhány mondatban összefoglaljuk a beharangozott Facebook-poszt előzményét.

Ahogy az ismert, a szlovák törvényhozás - köztük a hidas képviselők jelentős hozzájárulásával - március végén nagy többséggel elfogadott egy törvényt, ami egyes vélemények szerint bünteti a külföldi országok himnuszának elhangzását. Miután fény derült a félreértésekre jócskán teret adó jogszabály létezésére, a hidasok kérték az államfőt, vétózza meg a törvény leginkább bírált rendelkezését. Andrej Kiska vissza is dobta a jogszabályt a parlamentnek, de azzal a csavarral, hogy nem egy-két rendelkezést kifogásolt, hanem a jogszabály egészét. Ilyen esetben viszont a törvényhozás csak két dolgot tehet: vagy “megtöri” az elnöki vétót, és a törvényt a maga eredeti formájában erősíti meg, vagy pedig a jogszabályt elveti a parlament. Míg az első megoldás elfogadhatatlan Bugár Béláék számára, az utóbbi pedig az SNS-nek nincs ínyére.

Szóval a Kiska által a parlamentnek visszadobott, az állami jelképekről szóló törvény most újra végig kell, hogy fusson a törvényhozás szakbizottságain, így az alkotmányügyi testületen is. Dostál innét tudósította kedden a fejleményeket, és az SaS honatyája be is számolt arról, hogy a szakbizottság ismét elfogadásra javasolta az államfő által megvétózott dokumentumot. Itt át is adnánk a szót Dostálnak, aki mindent szorgalmasan megírt a közösségi oldalán.

Az ellenzéki politikus kitért arra, hogy a szóbanforgó testület 13 képviselőjéből elég, ha heten megszavazzák az előterjesztést, de Róbert Madej, a bizottság smeres elnöke először a 8 nevet számolt össze. Tehát eggyel többet a szükséges szavazatmennyiségnél. Ami azt jelentené, hogy a kormánykoalíció összes képviselője támogatta a javaslatot, plusz “a fasiszta” (utalva az egyik kotlebás politikusra). Viszont – így Dostál – ha az összes koalíciós támogatta volna a törvény ismételt megszavazását, az azt jelentette volna, hogy a hidas Sárközy Irénnek is jóvá kellett volna hagynia az előterjesztést. Azonban a Híd képviselője éppen ellenkezőleg, jól láthatóan a törvény ellen voksolt. Erre Madej érzékelte, hogy itt valami nem stimmel a számokkal, újra elrendelte a szavazást. Ekkor már figyelmesebben összesített a smeres honatya, mert csak 7 voksot azonosított be, de ha már ez történt vele, azért csak odaszólt Sárközynek, hogy a legközelebbi szavazáskor ne igazgassa a haját, mert valószínűleg emiatt hibázott az előző körben.

Az összeesküvés-elméleteket kedvelőknek kedves történettel kapcsolatban megszólítottuk Sárközy Irént is, aki szánalmasnak tartja a történtek dostáli tálalását. Szerinte nem történt semmi rendkívüli, egyszerűen csak a szakbizottság smeres elnöke elvétette a számolást, és aztán viccelődve kezelte a helyzetet, hogy ez a bakija minek – egy képzeletbeli kósza tincs megigazításának – tudható be. Ezt

az egész félreértést rögtön tisztázták is, ennek ellenére aztán Madej frizurás tréfálkozásából csinált ügyet Dostál, amit Sárközy szánalmasnak tart. Ha ez a SaS képviselőjének sztori, sajnálom a képviselő urat – jegyezte meg a Híd politikusa.

De ha már itt tartunk, azt is megjegyezném, hogy ezen a keddi ülésen éppen hogy Dostál vétett el több szavazást is, ami miatt meg kellett ismételni az eljárást – zárta le a hajánál fogva előrángatott “hajtincsgate"-ügyet Sárközy Irén.

(sárp)