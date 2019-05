Hodosi nyugdíjasok dalolva ünnepelték a parlamentben az új himnusztörvényt

Nem elég, hogy a kormánypárt még az ellenzékkel is tárgyalt annak érdekében, hogy a törvényhozás gyorsított eljárásban elfogadja a lex DAC-nak is nevezett jelképtörvény módosítását, - és aminek köszönhetően lekerülhet a napirendről a himnuszok éneklésének büntethetősége, - hanem ennél is tovább mentek.

Még csallóközi dalnokokat is invitáltak a kormánypárt politikusai a parlamentbe, csak hogy még messzebbre szóljon a himnusztörvény csorbája kijavításának örömódája!

Így aztán közvetlenül a tegnapi szavazás után a Balódi László hidas képviselő meghívására érkezett hodosi látogatók a Markíza televízió kamerái előtt dalolva ünnepelték meg, hogy most már tényleg ott és akkor szólhat a magyar himnusz, ahol és amikor azt valakinek kedve szottyan előadni. És a hodosiakat nem kellett nógatni.

(sp)