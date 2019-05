Hogy ki kit likvidált volna, erről is szól az exminiszter pere

Rusko elutasítja, hogy bűnös lenne, de ellene vallott az életfogytigalni büntetését töltő Mikuláš Černák a Pozsonyi II. Járásbíróságon, aki beismerő vallomást tett Volzová likvidálásának előkészítésében való részvételéről. Az egykor rettegett maffiózó vallomása szerint Rusko azt akarta, "nyom nélkül tűnjün el a nő", a jutalom magasságának tudatában pedig ebbe belementek.

Rusko azt állítja, nem volt motívuma Volzová meggyilkoltatására, de azt beismerte, járt Černáknál 1997-ben. A Markíza TV korábbi vezetője azért látogatta meg a besztercebányai klán fejét, mert ki akarta deríteni, hogy érkezett-e felkérés Černákhoz, hogy őt tegyék el láb alól. "Ma már tudom, ez a lépés hiba volt" - ismerte be Rusko, aki azt is elismételte, hogy besztercebányai maffiózónál járt vele együtt Ján Kováčik, a Szlovák Labdarúgószövetség elnöke is.

Olyan időket éltünk akkoriban - nyújt bepillantást Rusko a 90-es évek mečiarizmusába - hogy a rendőrséget nem volt tanácsos meglátogatni, hiszen mindenki tudja, milyen viszonyban álltunk az akkori hatalommal.

Mikuláš Černák két évvel ezelőtt tett vallomása vezetett oda, hogy a rendőrség vizsgálni kezdte a volzovás ügyet. Állítólag 20-40 millió koronát (azaz mintegy 600 ezer és 1,3 millió eurót) szánt Rusko a kollégája likvidálására. A gyilkosság előkészítésében a gyanú szerint részt vett, Róbert 'Kýbel' Lališ, a Sýkora-klán vezére, és a besztercebányai alvilág többszörös gyilkosságért jogerősen elítélt főnökének jobbkeze, Miloš Kaštan.

Egyébként Sylvia Volzová jelezte, nem szeretne részt venni a meggyilkolása előkészítése ügyében tervezett további bírósági tárgyalásokon, mivel aggódik az élete és az épsége miatt.

DenníkN/para