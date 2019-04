Holényi faképnél hagyta a képviselő-testületét Nagymegyeren

Nagymegyeren már gyakorlatilag mindenkinek feltűnt a polgármester és a képviselő-testület közti szembenállás, amit az is jól tükröz, hogy a testület több, a polgármester által javasolt költségvetés-módosítást sem hagyott jóvá, arra hivatkozva, hogy sok esetben nem jutnak elég információhoz ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozhassanak.

A keddi ülést követően azonban több forrásból is úgy értesültünk, hogy sor került egy kötetlen informális találkozóra a képviselők és a polgármester között, ami után úgy tűnt, javulhat a helyzet.

Erre utalt a Pongrácz Kálmán által csütörtökön felolvasott nyilatkozat is. Az említett kötetlen találkozójuk kapcsán azt mondta: „Úgy vélem, a folyamatos egymásra mutogatás, hiba- és bűnbakkeresés negatív fényt vet a város vezetésére, ezért örömmel vettem, hogy csatlakozott hozzánk a polgármester úr is. A sokak által hangoztatott kommunikációhiány megalapozott, bízom benne, hogy ezzel a beszélgetéssel valóban elkezdődött végre egy párbeszéd, hiszen kéréseink és kérdéseink meghallgattatásra találtak kedden, a polgármester úr megosztott a képviselő-testülettel olyan információkat, melyeket eddig nem kaptunk vagy nem kaphattunk meg, vagy csak egyszerűen nem informáltak minket.”

Hozzátette:

Hosszabb nyilatkozatában konkrét kéréseket is megfogalmazott, például hogy hozzanak nyilvánosságra minden bizottsági jegyzőkönyvet a városi weboldalon, a határozati javaslatokhoz bizottsági határozatokat csatoljanak, emellett hogy heti rendszerességgel tájékoztassák a képviselőket az interpellációk során felmerült javaslatok teljesítéséről, a városi tanács legalább egy héttel a plénumok előtt véleményezze annak programpontjait, és legyen lehetősége javaslatot tenni programpontokra vonatkozóan, és hogy ugyancsak egy héttel a plénumok előtt hívják össze az előkészítő bizottságot egy munkaértekezletre.

Nyilatkozatát azzal zárta, hogy a testület együttműködést ajánl és bízik benne, hogy az zökkenőmentes lesz.

Holényi erre röviden reagált: „amennyiben a tárgyalási rend be lesz tartva, akkor én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a munka zavartalanul menjen tovább”.

Ez a zökkenőmentes együttműködés azonban nem tartott soká. Egészen pontosan csak addig, amíg Varga Albin (független) képviselő a városi cégek ügyvezetői posztjaira kiírt versenypályázatok kapcsán rákérdezett, a képviselőket miért nem hívták meg a jelentkezők pályázatait tartalmazó borítékok kinyitása utáni első meghallgatásra. Emlékeztetett arra, hogy március 27-én elfogadtak egy határozatot arról, hogy a képviselők szeretnének ott lenni, ám Holényi épp annak a plénumnak a határozatait vétózta meg, és most meg is jegyezte, hogy ennek fényében azt nem is vette figyelembe.