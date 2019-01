Igor Matovič távozásra szólította fel a parlament alelnökét

Egyben felszólította Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfőt, hogy tegyen meg mindent ennek érdekében, és távolíttassa el Glváčot az összes tisztségből, amelyet jelenleg betölt. Matovič ezzel azokra a médiában megjelent információkra reagált, melyek szerint Glváč a közösségi hálón keresztül kapcsolatban állt Alena Zsuszovával, aki ellen Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében folyik eljárás.

Martin Glváč (Fotó: TASR/Martin Baumann)

„Miniszterelnök úr, tegye őt karanténba. Glváč abban az időben frakcióvezető volt, most a frakció és a parlament alelnöke, az emberjogi bizottság és a katonai hírszerzést felügyelő különbizottság tagja, ezen kívül a Smer-SD párt szűk vezetésének is a tagja, továbbá a párt kerületi főnöke”

– sorolta Matovič Glváč funkcióit. Hozzátette: ha a kormányfő nem tesz eleget a felszólításnak, akkor csak egy bábu Robert Fico, a Smer-SD elnöke kezében. Az ellenzéki politikus felszólította Andrej Danko (SNS) házelnököt is, hogy szabja feltételül, hogy a következő üléstől kezdve Glváč már nem töltheti be az alelnöki tisztséget.

„Az állam jó hírnevéről, hitelességéről és biztonságáról van szó. Ez az ember nyilvánosan kinevette azokat, akik kijártak a terekre. Tudta, hogy a nő, akivel a Facebookon élvezkedett, egy gyilkosság megrendelője, ennek ellenére visszataszító és cinikus módon nyilvánult meg. Ennek az embernek nincsen lelkiismerete. Nincs keresnivalója a parlament alelnöki székében”

– fogalmazott Matovič.

Alena Zsuzsová, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő rendelte meg Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolását, az utóbbi években több befolyásos emberrel is kommunikált. Köztük van például René Vanek főügyészhelyettes, Martin Glváč, a parlament alelnöke és a Smer-SD elnökségének tagja, Boris Kollár parlamenti képviselő és a Sme rodina elnöke, Juraj Droba pozsonyi megyefőnök és Andrej Danko (SNS), a parlament elnöke is. Erről a Denník N portál számolt be a nyomozás során felderített információkra hivatkozva

A napilap szerint ezekre a beszélgetésekre azután derült fény, hogy a nyomozók lefoglalták a nő mobilját és számítógépét, illetve miután szákértők vizsgálták át ezeket. A terhelt a szóban forgó beszélgetéseket archiválta, és nem kizárt, hogy zsarolásra is felhasználta.

