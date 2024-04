Így lett a háborúpárti hazafias slágerből az oroszajkú melegek kedvenc dala

Aki alapfokon elbánik a cirill betűkkel, és ismer pár angol kifejezést is, akkor kapásból azt is megérti, a Shaman néven befutó népszerű orosz énekes tavaly nyáron megjelent dalának címe, a "Мой бой" (Moj boj, azaz Harcom) mennyire egybecseng az angol "fiúm" kifejezéssel, ami meg "my boy". És innét már könnyű a címben jelzett folyamat megértése.

A meleg közösséghez tartozó oroszul beszélő fiatalok a feje tetejére állították a Shaman művésznevet viselő orosz popsztár, Jaroszlav Dronov „Мой бой” (Harcom) című dalát: a TikTok-on és más közösségi oldalakon videók kíséretében posztolgatják ezt az eredetileg háborúpártira hangolt hazafias éneket.

Az újraértelmezett verziókon, amelyekből március közepe óta több tucat jelent meg az interneten, az azonos nemű párok a dal refrénjét éneklik, miközben ölelkeznek és táncolnak egymással.

Ha figyelembe vesszük a gay közösség sanyargatott helyzetét Oroszországban, ahol a legfelsőbb bíróság fél évvel ezelőtt, "szélsőséges" szervezetnek minősítette az úgynevezett "nemzetközi LMBT mozgalmat", Shaman "harcos" énekének szövege akár még egy meleghimnusznak is beillik:

"Az én harcom - az utolsó lélegzetig

harcom - még ha ez rossz is

harcom - míg ki nem alszik a tűz, a szív dobog

és élve maradok"

Nem először fordul elő, hogy ezt a patriótára hangszerelt dalt az énekes dalának rovására értelmezik újra. Az angol nyelven is publikáló orosz Insider arra is rámutatott, hogy amikor 2023 júliusában megjelent ez a szerzemény, ami Moszkva - a nácinak bélyegzett ukránok elleni - háborúját ünnepli, a YouTube-on a német verzió "Mein Kampf"-nak fordította a címét, ami meg köztudottan Adolf Hitler egyetlen, még életében kiadott könyvének is a megnevezése.

Ennél azonban még viccesebb, hogy a dal "meleg" dimenzióban való megjelenítése népszerűbbnek bizonyul, mint a militarista eredeti változat.

A TikTok-felhasználók meg is köszönték Shaman dalát, amellyel kapcsolatban néhányan azt remélik, hogy Oroszország ezzel a My boy-ra (Fiúmra) átkeresztelt nótával jelentkezhetne a közismerten "melegbarát" Eurovíziós Dalfesztiválra.

Shaman egyébként egy orosz tehetségkutatóban tűnt fel 11 éve, de a 32 éves énekes leginkább az Ukrajna elleni orosz támadás után vált ismertté. Első nagyobb patrióta szerzeménye az Orosz vagyok című szám volt. Ez az a sláger, amivel a februárban elhunyt ellenzéki politikust, Alekszej Navalnijt kínozták a börtönben, mert hajnalonként orosz himnusz után ezt a dalt bömböltették a cellájában.

