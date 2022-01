Ismert arccal bővült a hazai putyinisták köre: a főügyész Pozsonyban az amerikaiak ellen érvel, Moszkvában meg megünnepli az állami terror gépezetét

Jól megkritizálta Szlovákia formálódó védelmi szerződését az Egyesült Államokkal, most meg több napra kiruccan Moszkvába a főügyész, hogy együtt tisztelegjen az orosz elvtársakkal az ottani elnyomó rendszer előtt. Úgy néz ki, a hazai putyinisták eddig ismert köre egy komolyabb játékossal bővül, aki magasról tesz az uniós szankciókra is.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Maroš Žilinka mindent elkövet annak érdekében, hogy a kormánykoalíció nagyobb része azt gondolja, ő az egyik - ha nem a - legnagyobb csalódást okozó tisztségviselő, aki a smeres kormány után jutott szerephez. Nem elég, hogy több ízben visszaélt egy ellentmondásos rendelkezéssel, amivel egy csapásra megszüntette Vladimír Pčolinský korábbi SIS-igazgató, valamint a pentás oligarcha, Jaroslav Haščák hivatalos gyanúsítását, most külpolitikai vizere evezve okoz megrökönyödést.

Történt ugyanis, hogy a főügyész úgy döntött, a jövő héten ellátogat Moszkvába, hogy az ottani kollégákkal megünnepelje az orosz ügyészség megalapításának 300. évfordulóját. A DenníkN úgy tudja, a visegrádi négyek országai közül egyedül a szlovák főügyész vesz részt a fura eseményen. Hogy mi ezen a furcsa, nagyon egyszerű:

Oroszország egyre kevésbé számít demokratikus országnak, és az ottani ügyészség pedig Vlagyimír Putyin rendszerének a hű kiszolgálója. A rezsim bírálóit üldözik, és egyre több politikai fogoly került a rácsok mögé. Arról nem is beszélve, hogy az emberi jogok megsértése miatt Igor Krasznov orosz főügyész rajta szerepel az Európai Unió orosz tisztségviselők ellen bevezetett szankciós listáján.

Žilinka megerősítette a moszkvai útját, azzal érvelve, hogy azt már régen betervezték. Ez az indok nem győzte meg túlságosan az orosz gyökerekkel rendelkező szlovákiai politológust, Grigorij Mesežnikovot. Szerinte az, hogy az EU egyik tagállamának főügyésze részt vesz az oroszországi ünnepségen, szörnyű ballépés, nem csupán történelmi szempontból. Hiszen Moszkva az utóbbi időben a NATO-val és az EU-val szemben ellenségesen viselkedik, és Ukrajnát sem képes békén hagyni. Az országban vagy ezer politikai fogoly sínylődik, sokakat külföldi ügynökökként kezelnek, és a civil szervezeteket meg egymás után oszlatják fel. A politológus úgy véli,

Krasznovék azért is kerültek az EU-s szankciós listára, mert szerepük volt abban, hogy börtönre ítélték a rendszert bíráló Alekszej Navalnijt, miután állami megrendelésre nem sikerült megmérgezni.

Az orosz ünnepségre vágyakozó Žilinka kedden Pozsonyban még a szlovák-amerikai védelmi együttműködést bírálta. Az általa vezetett főügyészség 35 észrevételt tett a tervezett szerződéssel kapcsolatban, és a dokumentum egészét elutasítja. Közben ilyen típusú egyezséget a NATO-tagállamok többsége már aláírt Washingtonnal. Žilinkáék azt is kifogásolják, hogy a tervezett szerződés túllép azokon a megállapodási kereteken, amelyeket Szlovákia a katonai szervezetbe való belépéskor elfogadott. A főügyészség kiegyensúlyozatlannak tartja a dokumentumot, és meggyőződése, hogy ilyen paktum jóváhagyásával sérülne az ország szuverenitása.

Pedig úgy nézett ki, hogy a szerződés ellen csak a szokásos Kreml-párti ruszofilek fognak ágálni, amilyen például Robert Fico is. A Smer elnöke szerdai sajtótájékoztatóján is azt hangsúlyozta, hogy az egyezmény Szlovákiára nézve hátrányos, mert az amerikai hadsereghez tartozó személyek lehetőséget kapnak 10 évre, hogy tartósan az ország területén maradjanak. A dokumentumot kezelő védelmi minisztérium esztelenséggel és hazugságokkal vádolja Ficót. Jaroslav Naď miniszter szerint ez a szerződés egy szokványos nemzetközi egyezmény. Azt is hozzátette, hogy annak értelmében 100 millió dollárt hívhatnak le, amit a védelmi infrastruktúra fejlesztésére fordíthatnak, és ami az állam tulajdonában marad.

Fico pampogása szinte kötelező kör ilyen kérdésekben. Az, hogy most a szlovák főügyész is beleállt ebbe a témába, mindenképpen különös, amit csak tetéz az, hogy jövő héten meg nem rest elzarándokolni Moszkvába, hogy koccintson majd az együttműködés sikerére az ottani ellenzék lelkiismeretlen elnyomóival.

