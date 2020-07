A járási ügyész Holényinek adott igazat, a kerületi szerint viszont ez csacsiság volt

A Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség március elején a nagymegyeri képviselő-testület ténykedését piszkálta meg, ám azzal ellentétes álláspontra helyezkedett júliusban a fellebbviteli szerv, a Nagyszombati Kerületi Ügyészség. Amiben állást foglaltak, az a városi cégek ügyvezetőinek kinevezése.

Holényi Gergő (Archív felvételek: Cséfalvay Á. András)

A nagymegyeri városi képviselők Barczi Dániel (MKP) vezette csoportja fordult a kerületi ügyészséghez, hogy vizsgálják meg a járási ügyészség márciusban kiadott álláspontját. A Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség ügyésze ugyanis arra jutott, hogy a képviselő-testület a tavaly április 26-i határozatával, mely szerint jóváhagyták a négy városi cég ügyvezetői posztjára a pályázaton kiválasztott személyek kinevezését, törvényt sértett, pontosabban a cégek legfelsőbb szervének, a közgyűlésnek a hatáskörébe avatkozott bele.

A járási ügyész a kereskedelmi törvénykönyv egyik rendelkezéséből indult ki, mely alapján ha egy cégnek egyetlen tulajdonosa van, akkor az tölti be a közgyűlés funkcióját, az egyedüli tulajdonos döntéseit pedig a közgyűlés statutárius szerve, ez esetben a polgármester hajtja végre, aki a kereskedelmi törvénykönyv alapján kizárólagos jogkörrel rendelkezik az ügyvezetői kinevezést illetően. Hozzátette, hogy ugyan a képviselő-testület a községekről szóló törvényre hivatkozott, e törvény alapján az ügyvezetők kinevezésére nem formálhatnak jogot, és ezért tartotta törvénytelennek a határozatot.

Röviden tehát ezen álláspont szerint a polgármester, mint a városi cég egyedüli tulajdonosának statutáriusa maga dönthet az ügyvezető kinevezéséről, leváltásáról. Csakhogy úgy tűnik, egy lényeges momentumot figyelmen kívül hagyott, mégpedig hogy a kinevezéshez képviselő-testületi határozat által kifejtett szándékra van szükség.

A Dunaszerdahelyi Járási Ügyészség épülete

A képviselők, akik a kerületi ügyészséghez fordultak, beadványukban kifejtették, hogy a községekről szóló törvény szerint a testületet illeti annak joga, hogy a település által alapított kereskedelmi cégek szerveibe személyeket hagyjanak jóvá. Hozzáteszik, hogy a polgármester, mint a városi cégek egyedüli tulajdonosának statutáriusa képviselő-testületi határozat nélkül nem módosíthat a cégek szerveinek összetételén, a kinevezéseket pedig a képviselő-testület határozattal kinyilvánított szándéka alapján kell végrehajtani.

A kerületi ügyészség végül a képviselőknek adott igazat ebben a kérdésben, és nem azonosult a járási ügyészség álláspontjával. Megerősítette, hogy a képviselő-testület feladata jóváhagyni a városi cégek statutárius és ellenőrző szerveinek tagjait, így az ügyvezetőt is.

Ez esetben ugyanis a községekről szóló törvény szerint kell eljárni – mely szerint a képviselők a kiválasztott jelöltek jóváhagyásával kifejezték szándékukat egy olyan területen, amelyet a törvény számukra biztosít, míg ez a határozat utasítás a polgármester mint a város statutáriusa számára, hogy aszerint járjon el a városi cég közgyűlésén.

„Megengedhetetlen, hogy a képviselő-testület szándékát megkerüljék vagy mellőzzék. A polgármester mint közgyűlés csupán megvalósítja a képviselő-testület kinyilvánított szándékát, miközben a képviselő-testület határozata önmagában nem jelenti a közgyűlés döntését. (...) A polgármester ezt követően köteles kinevezni a képviselő-testület által jóváhagyott személyt” – áll a kerületi ügyészség állásfoglalásában.

A nagymegyeri TSM az egyik cég, melyet ez az álláspont érint

Ennek kapcsán a pénteki nap folyamán több alkalommal is megpróbáltuk elérni Holényi Gergőt, de nem válaszolt telefonhívásainkra, és nem tudtuk elérni Barczi Dánielt sem.

Az ügyészi álláspont ugyanis a négyből két városi céget is érinthet, közülük az egyiknél, a műszaki szolgáltatásokat végző TSM-nél félig-meddig megoldódni látszik a helyzet, miután a tavaly kinevezett, de idén tavasszal leváltott Paxián Károly július elejével a cégjegyzék szerint is visszakerült az ügyvezetői posztba, noha egyelőre a Holényi által ideiglenesen kinevezett Nyilfa Péter neve is ott szerepel. Arról ITT írtunk korábban, hogy milyen üzenetváltások előzték meg mindezt a polgármester és Paxián Károly között.

Más a helyzet a lakáskezelő MPBH-nál, ahol Holényi tavaly először is nem volt hajlandó kinevezni a testület által jóváhagyott Varga Arankát, ami miatt továbbra is per fenyegeti a várost. Másrészt saját hatáskörben, közgylésként helyezte a cég élére Bognár Imrét, aki a cégjegyzék szerint idén április végétől tölti be az ügyvezetői funkciót, addig a korábban ideiglenes céllal kinevezett Gulyás Éva volt az ügyvezető.

