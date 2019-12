Kaliňák "robbanóaknákra" bukkanhatott a széfjében, mikor ő lett a belügyminiszter!

Az egykori főügyész irodájába Marian Kočner segítségével installált kamera által rögzített videón, melyen Dobroslav Trnka Ján Počiatekkel társalgott a Tipost, illetve az emissziós ügyet is érintő botrányokról, szóba került még valami, amiről ugyancsak a Denník N közölt cikket, mellékelve egy videórészletet is.

Trnka tulajdonképpen végig a Smer szövetségeseként lépett fel. Počiatek, aki akkoriban (a videó 2009 januárjára datálható) pénzügyminiszter volt a Smer-HZDS-SNS kormányban, azzal fordult a főügyészhez, hogy ameddig csak lehet, húzzák el a Lemikon-ügyet a bíróságon, majd lelkendezve mesélte nekik, hogy az SNS-elnök Ján Slota mekkora császár már, hogy kitalálta ezt az emissziós tranzakciós ügyet, melyen az állam eurómilliókat veszített, ő és emberei pedig ugyanennyit nyerhettek.

Korábbi információkból már kiderült, hogy Dobroslav Trnka szorosan együttműködött Marian Kočnerrel, aki többek között egy általa rögzített telefonbeszélgetés alkalmával jól le is hordta, amiért egy jogásszal és az albári polgármesterrel, Bereczk Oszkárral állítólag megzsarolták Jaroslav Haščákot, a Penta vezetőjét a Gorilla-hangfelvétellel, mely akkoriban, 2014 környékén Kočner birtokába került, ő pedig egy másolatot helyezett el belőle Trnka széfjében is. Trnka tehát olyan pozícióban volt, hogy rengeteg információval rendelkezett, és a Počiatekkel rögzített videón is erről tanúskodott, amiket mondott.

A Denník N által közölt videórészleten beszélt ugyanis arról, hogy figyelmeztette az akkori belügyminisztert, Robert Kaliňákot a belügyminisztériumi széfre.

"Egyetlen alapvető dolgot mondtam Kalinak: van ott egy széfed. Én tudom pontosan, melyik helyiségben van. Amikor Palko (Vladimír Palko, a második Dzurinda-kormány KDH-s belügyminisztere - a szerk. megj.) távozott, lezárták. Palko nem tudott belőle elvinni semmit, nem vitt magával semmit"

- fogalmazott a videón, majd azzal folytatja, hogy miért is nem használhatták korábban azokat az információkat:

"Ezek robbanóaknák. Nem olyasvalami, ami kellemetlen lehet egyvalaki számára, hanem mondjuk úgy általában egész Szlovákia számára."

