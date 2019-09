Konzuli segítséget kért hétfőn néhány szlovákiai focidrukker Budapesten

A magyar-szlovák Eb-selejtezőnek követségi szintű utóhangaj is van. Néhány szlovákiai szurkoló konzuli segítségért folyamodott a magyar fővárosban.

Erről a szlovák hírügynökséget a külügyminisztérium tájékoztatta. Juraj Tomaga, a pozsonyi szaktárca illetékese megjegyezte, a személyiségi jogokra tekintettel közelebbi információkkal nem szolgálhat.

Feszült légkör uralkodott vendégszektorban, ahol a szlovákiai magyarok is helyet kaptak, ugyanott, ahol a szlovák szurkolók is, bár előre tudni lehetett, hogy a két tábor egyazon szektoron belül más csapatnak fog szurkolni. Ahogy arról beszámoltunk, Szlovák Futballszövetség számított arra, hogy ez problémát jelenthet, ezért kérték a rendőrség segítségét ehhez a szektorhoz. A mérkőzésen ezért 20 szlovák rendőr is vigyázott a biztonságra, amit a két ország szakmai szervezetei közötti megállapodás tett lehetővé.

TASR