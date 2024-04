Korčok tudja, hogy Dunaszerdahelyen is sokan támogatták, és most azt ígéri, a magyarok szóvivője lenne

Mivel Peter Pellegrini a hétvégén váratlanul lemondta a részvételt egy keddi vitaműsorban, ezért Ivan Korčok Braňo Závodský műsorvezetővel beszélgetett a Rádio Expres koradélutáni adásában, ahol az exkülügyminiszter ismét szép dolgokat mondott a szlovákiai magyarokkal kapcsolatban.

Youtube (Braňo Závodský Naživo)

Az ellenzéki államfőjelölt úgy érzi, egyesíteni tudja a társadalmat, hiszen a választások első fordulójában pártállástól függetlenül támogatták, és tisztességesen helytállt Komáromban, Dunaszerdahelyen és Érsekújvárban is. Nagyra értékeli Korčok, hogy a magyar választók szabadon döntöttek, és azt látja, hogy megdőlni látszik az a mítosz, hogy neki gondja lenne a magyarokkal. Ennek az ellenkezőjét szerinte egyes szlovákiai magyarok terjesztették róla, de ennek hatása már egyre kevésbé működik, és úgy véli, ezért is volt sikeres a magyarok által lakott területeken is.

A választások második körében is számít a magyar szavazatokra, hiszen "ők a polgártársaink", akiknek sokat segíthet. Korčok elmondta, a magyaroknak jelenleg nincs parlamenti képviselete, de "én garantálhatom, hogy az elnöki palotából hallatnám a hangjukat" és egy olyan tanácsadói testületet is létrehoz, ahol képben lenne a magyarok elvárásaival összefüggésben.

(A szlovákiai magyarokkal kapcsolatos rész 20:45-től látható)

Ami meg a Magyar Szövetség választóit illeti, szerinte ők emlékezni fognak arra, hogy a korábbi időszakban Peter Pellegrini hogyan viszonyult Malina Hedvig ügyéhez, amivel kapcsolatban meggyőződése, hogy a történtek üzenete nagyon erős. Az elnökválasztás első körének nyertese azt hangsúlyozta, hogy a vele kapcsolatos negatív tartalmú mítosz, amit egyesek mesterségesen, politikai szándékkal alkottak meg, kezd összeomlani, és a viszonya a "magyar polgártársakkal" nyitott és tiszteletteljes.

Március 23-án, a választások első fordulójában Ivan Korčok több mint 958 ezer szavazatot (42,51%) szerzett, 5,5 százalékkal megelőzve a koalíciós jelölt Peter Pellegrinit.

(sp)