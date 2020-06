Lemondott Petra Krištúfková családügyi kormánybiztos, aki Kočner jachtján is megfordult

Petra Krištúfková (Sme rodina) családügyi kormánybiztos vasárnap bejelentette, hogy lemond.

Fotó: TASR

„Nem éri meg nekem, hogy a személyemen keresztül támadják a kormányt, a minisztert, a mozgalmunkat, a gyermekeimet pedig végképp” – indokolta döntését Krištúfková.

A leköszönő kormánybiztos hozzátette, a munkáját a továbbiakban is folytatja, szerinte ehhez elegendő preferenciaszavazatot szerzett a választásokon.

Boris Kollár, a Sme rodina elnöke hangsúlyozta, hogy a mozgalom továbbra is kiáll Krištúfková mellett.

Petra Krištúfková nemcsak arról ismert, hogy a Sme rodina parlamenti képviselője volt már az előző ciklusban is, de arról is, hogy a pártvezér, Boris Kollár egyik gyermekének édesanyja, emellett korábban több szlovákiai maffiózó partnere is volt.

A Matovič-kormány a héten hagyta jóvá az új kormánybiztosi pozíciót, amelyet a Sme rodina képviselője foglalt el. Időközben azonban Krištúfkováról kiderült, hogy kapcsolatban volt a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt Marian Kočner volt feleségével, Karolínával. Krištúfková tagadja, hogy Kočnerhez bármi köze lenne.

Az elmúlt napokban kiszivárgott az is, hogy Krištúfková 2009-ben Kočner jachtján nyaralt, ő azonban állítja, Kočner volt felesége hívta őt meg, amire igent mondott és a gyerekeit is magával vitte. A Sme rodina ezzel kapcsolatban kiemelte, egy 11 évvel ezelőtti esetről van szó, amikor még senki nem tudhatta, hogy Kočner később mi mindent fog véghezvinni.



(TASR/para)