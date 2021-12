LÉNYEG: Ez már tényleg az életről szól, és a Dunaszerdahelyi járásnak majd csurranhat-cseppenhet valami kedvezmény

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Nagyot megy az év utolsó napjaiban Igor Matovič. Most legutóbb a koronavírus elleni oltás tempója miatt borult ki. Aztán ettől nem függetlenül beszólt a pártja által pozícióba hozott egészségügyi miniszternek, majd meghosszabbította a regisztráció határidejét az oltási bónuszra. "Bónuszként" még a kedvenc vitapartnerével, a gazdasági miniszterrel is civakodott egy kurtát.

Ki nyer a hosszabbításban?

A legerősebb kormánypártot vezető pénzügyminiszter gondolt egyet és január 15-ig meghosszabbította a 60 év felettiek regisztrációjának határidejét az oltási bónuszra. Erre szerinte azért van szükség, mert lassú az ütem, azaz kevés idős ember jelentkezett a vakcinára, és azt gondolhatja, ha 15 nappal kitolja a végső időpontot, sokkal többen ugranának rá a motivációként meglebegtetett 300 vagy 200 euróra. Az exminiszterelnök ezért rögvest fel is szólította az egészségügyi tárca vezetőjét, hogy a minisztériumában tegyenek nagyobb erőfeszítéseket az 60 pluszosok injekciózása érdekében, és az oltóközpontokban ők élvezzenek előnyt. Ez tényleg az életről szól - imígyen szólt Matovič, és rögtön hozzá is tette, melyik ország példáját kellene követnünk. A pártelnök most vigyázó szemeit Dániára veti, ahol tényleg zakatol a vakcinázási kampány.

Dánia és Omán

Nem így van ezzel az egészségügyi miniszter, aki inkább kelet felé tekinget. Sőt, lépéseket is tett abba az irányba, hiszen egészen az Arab-félsziget délkeleti pereméig utazott, hogy szusszanjon egy kicsit és hogy a feleségével egy egzotikus országban szilveszterezhessen. Ezt az ománi üdülést szemfülesen szúrta ki az OĽaNO irányítója és epésen meg is jegyezte, egészségügyi miniszterként szégyellne most a tengerparton mutatkozni, és úgy tenni, mintha otthon minden rendben lenne. Ez az egész helyzet Matovičot arra emlékezteti, amikor éppen egy évvel ezelőtt, hasonlóan durva járványhelyzet idején a gazdasági miniszter vakációzott Dubajban. Úgy tűnik számára, mintha ez a két utazgató politikus szociális autizmusban szenvedne. Ráadásul Richard Sulík állítólag ignorálja még a koalíciós szerződést is a tárcák újraelosztását illetően, mert a pénzügyminiszter meggyőződése, hogy az igazságügyi miniszteri szék nem Mária Kolíkováé, hanem az azóta szertemálott legkisebb koalíciós tömörülésé.

Ami szegény Vladimír Lengvarskýt illeti, az elutazása előtti utolsó percekben is még a megbízatásával kapcsolatban tett-vett. Például jelezte, hogy nem sietne az új Covid-automatával, mert az enyhe módosításra szorul, de „jokerrel“ jutalmazná a jó mutatóval rendelkező járásokat. Így remélhetőleg majd befigyel valami kedvezmény a dunaszerdahelyi régiónak is, hiszen ez a térség szinte már hagyományosan jeleskedik a vakcinázásban.

Valahol javul a helyzet

Közben ne feledkezzünk meg a nap talán legpozitívabb híréről sem, ami úgy hangzik, hogy folyamatosan javul a helyzet a szlovákiai kórházakban. Már 2400 alá csökkent az ellátásra szoruló covidosok száma, úgy, hogy alig három hete még 3500 beteget ápoltak a gyógyintézetekben. Ugyanakkor elmebetegségről szóló információk is befutottak egy nappal szilveszter előtt. Most derült ki, hogy pár hete egy agresszív banda garázdálkodott egy svidníki kórház Covid-osztályán, és a személyzet annyira megijedt, hogy bezárkózott egy helyiségbe. A garázdálkodók meg ütötték, rúgták az ajtót, az alkalmazottakat meg egyfolytában szidalmazták, még halálosan is megfenyegették őket. De szerencsére a rendőrség kiderítette, kik voltak az idióta rendbontók és már öt személy ellen elindították az eljárást.

Ezek a barmok üssék meg jól a bokájukat, a többiek meg lassan hangolódjanak rá az óév búcsúztatására. Elég volt 2021-ből, és remélhetőleg, a 2022-es esztendő kevesebb csapdát állít a világnak.

Sidó Árpád