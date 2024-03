LÉNYEG: A hiúság, illetve a szavazatok vására? „A dolgozó nép” befizette, Fico meg ad belőle...

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Nagy nap volt máma. Már akinek! Betört a meleghullám Szlovákiába. Természetesen egyáltalán nem homofób értelemben, hanem a tavaszi széllel jött a tavaszi meleg. Nagy napjuk volt a csallóközieknek meg a mátyusföldieknek, mert az önkormányzatok Robert Ficótól visszakaptak némi pénzt az államkasszából, amelybe „a dolgozó nép” befizette azt.

Hogy miért a már akinek? Hát azért, mert vannak, akiknek a frontátvonulás fejfájást okoz. Meg olyanok is lehetnek, akik a kormányzati pénzosztást átlátszó kampányhúzásnak tartják. Amiért szavazatokra számítanak az államfőválasztás második fordulójában. Arra a jelöltre persze, akit Robert Fico szeretne az államfői poszton tudni...

Majd, majd, majd

De lássuk a tényeket. Galántán ülésezett a Fico-kormány, majd sajtótájékoztatóján felsorakoztatta maga mellé, mögé a járási székhelyek, Galánta és Dunaszerdahely polgármestereit. Valahogy Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke is arra járhatott éppen, hogy amint az dukál, megköszönhesse a polgármesterekkel együtt azt a 2 milliócskát, amivel két járás önkormányzatait szándékozza megajándékozni a kormány... Körforgalmakat és vasútfejlesztést ígértek a pénzből. Igaz csak elméletileg, hiszen az állami támogatásból egyelőre legfeljebb a körforgalmak tervdokumentációja készülhet el. A vasútfejlesztést tekintve pedig még az sem...

A körforgalmak a Dunaszerdahely melletti a 63-as út két „halálkereszteződésében“ épülhetnek meg, ha a konkrét munkálatokra is lesz majd pénz. Vagyis nem költik el az önkormányzatok azt például közvilágításra…

Szóba került még az R7 gyorsforgalmi út meghosszabbítása is. Erről azonban egyelőre csak tanulmányt szándékoznak készíteni. Vagyis a megvalósulás épp annyira a holdban van, mint a Pozsony-Komárom vasútvonal fejlesztése.

A kormány elfogadta a kisebbségi ügyi kormánybiztos új statútumát is. Az előterjesztés szerint ennek célja a kormánybiztos hatásköreinek bővítése. Bukovszky László korábbi kisebbségi kormánybiztos szerint viszont a romaügyi kormánybiztos statútumának őszi, már a jelenlegi kormány idején történt módosítása sokkal nagyobb jogkörbővítést jelent. Vagyis a nesze semmi fogd meg jól este forghat fenn ez estben is.

Forró színháza

Tagadhatatlan, hogy a szóban forgó ajándékosztó kormányülés időpontjához volt igazítva Forró Krisztián hivatalos bejelentése is. Amelynek lényege, hogy saját meglehetősen gyér szavazótáborát arra biztatja, hogy az április 6-án esedékes második fordulóban a Hlas elnökére szavazzanak. Merthogy szerinte jelenleg Pellegrini a legjobb jelölt az államfői posztra. Hozzátette azt is, hogy csütörtökön tárgyalt volna a másik jelölttel, Ivan Korčokkal, ám időközben lemondta a programot, mivel állítása szerint már nem aktuális a dolog.

Hát ő tudja, mit csinál. Vagy nem. Mindenesetre számos információ közszájon forog arról, hogy a Magyar Szövetség vezetői már az államfőválasztás első köre előtt arra instruálták a párt járási struktúráit, hogy első kör: Forró, második kör: Pellegrini. Így hát majdnem mindenki tudja, hogy Forró színházat játszott, amikor azt terjesztett, hogy Korčokkal is tárgyalna...

Minden összefügg az államfőválasztási kampánnyal

A vak is látja, hogy ezekben a napokban minden összefügg az államfőválasztási kampánnyal. Vagyis mindenki teszi a dolgát, illetve annyit tesz, mint amennyit tud. A kamuköpködők a válogatott ökörségeiket pumpálják az éterbe. A kormány igyekszik megvásárolni saját jelöltje lehetséges szavazóit. Akiket pedig sikerült megvásárolni, megköszönik, amit kaptak. Vagy amit ígértek nekik.

A közlekedésügyi minisztérium például azt fontolgatja, hogy ismét bevezeti a Szlovákia és Magyarország között közlekedő regionális vonatjáratokat. Mert, mint mondják, a határon átnyúló járatok erősítésével a hagyományos kapcsolatokat is erősítenék a határ menti régiókban élők között. Most különben is úgy tűnik nekik, néhány vonalon viszonylag nagy igény mutatkozik a visszaállításukra.

Hát hajrá! Remélhetőleg a lelkesedés megmarad az aktus utáni időkre is, tekintet nélkül az államfőválasztás végeredményére.

Csak tessék figyelni

Van még valami, ami egyelőre nem a kampány része.

Zuzana Čaputová köztársasági elnök feltételes kegyelemben részesített egy 31 éves férfit, akit kábítószer-birtoklás miatt ítéltek el. A férfit tízéves szabadságvesztést kapott, ebből pedig már 5 évet és 4 hónapot leült a legszigorúbban őrzött börtönben. A köztársasági elnök azzal a feltétellel részesítette őt kegyelemben, hogy a hátralévő 4 évben és 8 hónapban nem követ el szándékosan semmilyen bűncselekményt. Martin Strižinec elnöki szóvivő tájékoztatása szerint a férfi tettestársként vásárolt marihuánát, amit nagyobb mennyiségben tartott otthon, de nem üzletelt vele. Korábban nem ítélték el semmilyen bűncselekményért, még csak kihágása sem volt, dolgozott és rendes életvitele volt.

Egyelőre happy end, nem igaz? Csak tessék figyelni, lesz-e ebből is kampány vagy sem. De nagy tétet viszont senki ne tegy arra, hogy nem. Mert ugye, az ördög nem alszik…

Barak László