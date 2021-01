LÉNYEG: Matovič újra formába lendült, orrvérzésig tesztelné a jónépet 

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

A szlovák kormányfő hétfőn egyszerre élte ki tesztfüggőségét és Sulík-ellenességét. Igor Matovičnak tervei vannak velünk.

Úgy néz ki, a vírusos helyzet - na, meg főleg a miniszterelnök - megkívánja, hogy újabb (és újabb) tömeges tesztelésen essen át az ország, mert az új év hajnalán tessék-lássék módon bevezetett lockdown, azaz az ország kikapcsolása nem hozta meg a várt eredményt. Most az az új hír, hogy Matovič a kifulladásig teszteltetné a polgárokat, mert szerinte ez a célravezető. Legkésőbb a jövő hét végén neki is akarnak látni a lakosság kivizsgálásának, és ezt az orrtörletes pálcikázást addig ismételnék meg, amíg a fertőzöttek aránya nem csökken 0,5 százalékra.

Jelenleg ott tartunk, hogy már 3007 állampolgár halt bele a koronavírusba, de a kormányfő hétfőn koraeste már 4300 áldozatról beszélt. Meg egymilliárd eurós kárról. Persze minderről az a személy tehet, aki nem szerezte be időben a antigénteszteket, aki pedig nem más, mint a kormány gazdasági minisztere, Richard Sulík. Még kell legalább egy kupaktanács, ahol majd döntenek arról, hogy kit bízzanak meg az antigéntesztek beszerzésével, ugyanis Matovič szerint Sulík leszerepelt és tőle meg kell vonni a tesztek beszerzésének feladatkörét.

Peter Pellegriniéknek, a legnépszerűbb (ellenzéki) párt képviselőinek alig van tennivalójuk, csak fogják a kormányfő által bemutatott táblázatot és azt matekoznak ki belőle, ami éppen kapóra jön. Például, hogy az óriási emberi és anyagi károk teljes mértékben a miniszterelnök felelőssége. Azaz: monnyon le! Elég volt a cirkuszból meg az országos rendőrfőkapitányok legjobbikának halálba kergetéséből, az emberarcú Smer akar itt hangadó lenni, az alig fél éve hangoló Hlas. Nagy elszántsággal gyúrnak is arra, hogy a parlamentben előterjesztik az előrehozott választások témáját, de mivel ehhez 90 szavazat kellene a törvényhozásban, a háttérben szintén mozgolódnak, hogy egy népszavazási kezdeményezés segítségével érjék el ugyanezt. Igazi ellenzéki koreográfia ez, a szimpatizánsokat mozgásban kell tartani, és ütni kell a vasat, amíg annak értelme van. Meg azon is túl.

Bár ha minden úgy megy, ahogy azt a pénzügyminiszter tervezi, még másfél hónap, és lecseng a covidos nyavalya, de addig sem árt tudatosítani, hogy a betegség „nem tréfa”. Eduard Heger olyan forgatókönyvvel számolt, mely szerint Szlovákia az új típusú koronavírus-fertőzés szempontjából idén március 1-re kerülhet „biztonságos zónába”, és akkor a haza fényre derülhet. Mert „azáltal, hogy az emberek egészségéért harcolunk, egyben a gazdaságot is megmentjük”, így szól a fináncminiszter egyszeregye.

Közben meg a vadonatúj főügyész, Maroš Žilinka is tüsténkedik. Milan Lučanský főrendőr öngyilkossági ügyének feltárásába is nagy lendülettel vetette bele magát, most meg hétfőn jelezte, megvizsgálná a kormányfő által szanaszét szapult antigénteszt megvásárlását is. Žilinka azután döntött az ellenőrzés mellett, hogy Matovič a szóban forgó áruról kijelentette: azok annyira ócskák, hogy még egy kutyát se tesztelne le velük.

De nem Szlovákiának hívnák az országot, ha váratlanul nem lengene be a képbe egy isteni beavatkozás, ami mindent felülírhat. A nyitrai megyéspüspök helyettese gondolt egy merészet és egy repülőgép fedélzetén Krisztus vérének ereklyéjével próbálta elhárítani az ország lakosságáról a járványt. Biztos azt gondolta, ez annyit mindenképpen használ, mint a Sulík-féle kutyaütő ócska teszt. Sőt!

