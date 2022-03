LÉNYEG: Putyin kémei a védelmi minisztériumban és az SIS-ben, orosz diplomatától kapták a júdáspénzt

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Az már senkit sem lep meg, hogy a pozsonyi orosz nagykövetség alkalmazottai között sok az orosz ügynök – így van ezzel szinte minden európai főváros –, de most sikerült szlovák kapcsolataikat is lekapcsolni. A NAKA legalább 3 embert tartóztatott le.

Az nem számít meglepőnek, hogy a közel két hete ténylegesen lekapcsolt Hlavné správy orosz propagandaportál egyik embere is orosz kém volt, de az más súlyosabb ügy, hogy a másik kettő a védelmi minisztériumban és az SIS-ben dolgozott.

Ráadásul a védelmi minisztériumban nem is civil alkalmazottról van szó, hanem viszonylag magas rangú katonáról: egy ezredes vállalta, hogy pénzért információt szolgáltat az oroszoknak. A harmadik letartóztatott a hírek szerint a Szlovák Információs Szolgálat embere, de hát az SIS-nek sohasem volt túl jó híre az országban.

A három ember közül az egyik állítólag már vallott is, kérdés, hogy meddig nyúlnak a szálak, milyen információkhoz juthattak hozzá az oroszok a segítségével. Az a tény, hogy viszonylag magas pozíciók dolgozhatnak szlovák állami szervekben orosz ügynökök biztosan nem tesz jót az ország megítélésének, viszont az javíthat rajta, hogy sikerült őket leleplezni.

Néhány méterre az orosz határtól bombák robbanhatnak

A háború egyre közelebb húzódik a szlovák határhoz, Jaroslav Naď védelmi miniszter nem tartja kizártnak, hogy az oroszok akár Ungvár nemzetközi repülőterét is bombázhatják, ahogyan ezt tették Lvivben (Lemberg) vagy Ivano-Frankivszkban is.

Ez pedig már igazán közel lenne a szlovák és egyben a NATO határához is, hiszen a repülőtér kifutópályája gyakorlatilag a szlovák határtól néhány méterre kezdődik.

A parlament már megkezdte a NATO-kontingens Szlovákiában való állomásoztatásának engedélyezését, a védelmi miniszter szerint akár már a héten megérkezhetnek az első katonák. A határ légvédelmét szolgáló Patriot rakétarendszer azonban várhatóan csak a hónap vége felé érkezhet meg az országba.

Mariupolból már menekülhetnek a civilek

Hétfőn is folytatódtak az orosz-ukrán alacsonyabb szintű tárgyalások, állítólag történt némi előrelépés is. Az viszont komoly eredmény az utóbbi napokhoz képest, hogy már Mariupolból is sikerült biztonságosan kimenekíteni legalább egy autókonvojnyi embert. Az ukránok szerint azonban ez még csak egy csepp a tengerben,

az oroszok nem engedik be a napok óta ostromlott városba a humanitárius segítséget és az autóbuszokat sem, amelyekkel fel lehetne gyorsítani az evakuációt.

Mariupolt gyakorlatilag már szétlőtte az orosz hadsereg, nincs villany, víz és gázellátása, az élelmiszer nagyrészt elfogyott, az oroszok azonban már napok óta akadályozzák a civilek kimenekítését. (A vasárnapi harcok „eredményeiről” itt találnak képes beszámolót.)

Nálunk járt az izraeli külügyminiszter

Hétfőn Ivan Korčok szlovák külügyminiszterrel és Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel is találkozott Pozsonyban Yair Lapid izraeli külügyminiszter. A találkozó korábban valószínűleg csak egy pár soros hírt érdemelt volna, a szomszédunkban zajló háború miatt azonban nem kizárt, hogy nagyobb jelentősége volt.

A napokban ugyanis arról lehetett olvasni, hogy az újabb, magasabb, legalább külügyminiszteri szintű orosz-ukrán megbeszéléseknek Izrael adhat otthont.

Kicsi a valószínűsége, hogy ebben a helyzetben az izraeli külügyminiszter „véletlenül” látogatott Szlovákiába.

Hétfőtől enyhültek a járványintézkedések

A háború árnyékában már hajlamosak vagyunk megfeledkezni a koronajárványról, pedig a számok azt mutatják, hogy ugyan visszavonulóban van, de még korántsem ért véget. Ugyan mától tovább enyhültek a járványintézkedések, de vasárnap még mindig csaknem 3400 fertőzöttet találtak a PCR-tesztek, amelyek pozitivitása még mindig 50 százalék feletti.

