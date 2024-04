LÉNYEG: Szárnyaszegett főügyészek, túlárazott kampányok, fájó részletek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Volt, nincs (Fotó: TASR)

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Lemondtak a Kuciak-per ügyészei

Beadták a felmondásukat a Ján Kuciak meggyilkolásának ügyét felügyelő ügyészek. Matúš Harkabus és Daniel Mikuláš június végén távozik az ügyészségről. Mindketten a Speciális Ügyészségen dolgoztak kiemelt, nehéz és fontos ügyeken – ezek közül a legismertebb minden bizonnyal a Ján Kuciak oknyomozó riporter és menyasszonya meggyilkolásának ügye volt. A különösen súlyos bűncselekményeket vizsgálni hivatott ügyészséget azonban március 20-val Ficóék megszüntették, az ott dolgozó szakembereket pedig “más, felelős pozíciókra” helyezték át. Így járt Harkabus és Mikuláš is, akik azt kérték a főügyésztől, hogy legalább lakhelyükön, Zsolnán dolgozhassanak a jövőben, Maroš “363” Žilinka azonban ezt sem tette nekik lehetővé. Kuciakék több ezer oldalas periratát új ügyésznek kell átvennie, a két szakember pedig valószínűleg végleg búcsút mond az ügyészi hivatásnak.

Az eset leginkább ahhoz a kicsinyes bosszúhoz hasonlítható, amikor az újdonsült és diadalittas belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok ki akart szúrni Hamran István volt országos rendőrfőkapitánnyal, akit egyetlen tollvonással egy poprádi rendőrőrsre akart átvezényelni. Hamran sem hagyta, hogy szakmai és emberi mivoltában meghurcolják, ezért inkább végképp civilre cserélte a 25 évig hordott rendőregyenruháját.

Volt az a pénz

Alaposan túllőhetett a célon Peter Pellegrini. A volt házelnök és leendő államfő a Transparency International Slovensko számításai szerint jócskán túllépte az elnökválasztási kampányra fordítható félmillió eurót. Mivel Pellegrini „transzparensnek” füllentett számlája a legkevésbé sem átlátszó, csak az óriásplakátokat elemző Kantar ügynökség adataira támaszkodhattak. Az árlista szerint Pellegrini óriásplakát-kampányának értéke elérheti a 769 ezer eurót. És akkor ebben az összegben még nincsenek is benne az egyéb kampányköltések. Persze a billboardokat bérbe adó ügynökségektől Pellegriniék kaphattak némi kedvezményt is, de a reklámújságok, szórólapok, internetes hirdetések is tetemes összeget emészthettek fel.

Ha beigazolódik, hogy a “békepárti” állafőjelölt túllépte a megszabott limitet, büntetésként annak az összegnek a dupláját kellene kifizetnie, amennyivel meghaladta a félmillió eurót – ebben az esetben ez akár 400 ezer euró is lehet.

Olcsóbb lehetne a benzin

És ha már a piszkos anyagiaknál tartunk, érdemes odafigyelni az ellenzéki SaS párt elnökének, Branislav Gröhlingnek a kijelentésére, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy ha akarná, a Fico-kormányzat egyik pillanatról a másikra véget vethetne a lassan tarthatatlan üzemanyag-drágulásnak. Sok mindent nem tud ugyanis befolyásolni egy kormány – ilyen dolog például az infláció vagy a jelzáloghitelek kamatlába. A benzin árát viszont akár holnaptól is csökkenthetné, ha módosítaná a benzin jövedéki adóját – ez teszi ugyanis ki a benzin árának nagy részét. A liberális párt egy erre vonatkozó javaslatot is benyújtott a parlamentbe.

Gröhling szerint Fico most megmutathatná, mennyire tartja szem előtt az emberek érdekeit, hiszen akár holnap közbeavatkozhatna és letörhetné a két euróhoz közelítő benzinárakat. Erre azonban – mivel ellenzéki javaslatról van szó és nem a kormány kénye-kedvéről – aligha kerül sor.

Milyen szülő az ilyen?

A Paraméteren és a tegnapi Lényegben is beszámoltunk a házaspárról, akik nemcsak kézzel és derékszíjjal, de lánccal is verték gyermekeiket.

Minek az ilyen szülőnek gyerek? – kérdezhetnénk, miközben hitetlenkedve olvassuk a részletes beszámolót a nagyszombati járásbeli Dolné Orešany községben történtekről, ahol 2020 óta bántalmazták a kicsiket. Kiderült, a 3, 5, 8 és 12 éves gyerekeket nemcsak agyba-főbe verték, hanem be is zárták és éheztették is a szüleik. A rendőrök a lakásban a szoba, illetve a hűtő ajtaján is lakatot találtak. Ha a gyerekek nem fogadtak szót, állítólag gyakran 24 órán keresztül is éheztették őket. Ilyenkor a „szülők” arra kényszerítették gyerekeiket, hogy nézzék, ahogyan esznek előttük. Az apának egyébként előző házasságából van már két felnőtt gyereke is, akik állítják: őket sohasem verte az apjuk, és nem is éheztette őket. Ráadásul a gyermekvédelem munkatársai is rendszeresen látogatták a családot, de nekik sem tűnt fel semmi. Most viszont a házaspár bíróság előtt fog felelni tetteiért.

Juhász László