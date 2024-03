LÉNYEG: Szlovákiai magyarok a megosztottság bajnokai, Danko meg már nem finnyás arra, hogy Pellegrininek nincs nője

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Egyre izgalmasabbnak tűnik az idei államfőválasztás, nem annyira lefutottnak, mint öt éve. Akkor a smeresek egy jól fésült brüsszeli "bürokratával" próbáltak helyzetbe kerülni, de derék Maroš Šefčovičnak kényelmetlenül állt a populista maszlag szajkózása. Most Peter Pellegrini vinné a smeres zászlót, csak az első forduló előtt Robert Fico elfelejtette az őt korábban eláruló emberét támogatni. Na, talán majd most, óra indul.

Mi hozzuk a formánkat

Addig is az AKO nevezetű ügynökség megmérte, hogy milyen a hangulat a választások első fordulóját kihagyók körében, és kiderült, hogy a társadalom eme szegletében Ivan Korčok a favorit, hiszen 25 százalékuk tenné rá a voksát. A koalíciós ellenfele, Peter Pellegrini ennek a tortának csupán 15 százaléknyi szeletét teheti magáévá. Ez az ellenzéki jelölt pozícióját erősíti, ahogy a Hlas elnökét meg Štefan Harabin választóinak szándéka. Úgy néz ki, hogy azok, akik eddig a konteók birodalmának fura urát választották, azoknak a kétharmada most inkább Pellegrinit nézték ki maguknak. Ezt a mennyiségű támogatót az Igor Matovičra szavazók 56 százaléka nem tudja az exkülügyminiszter javára kompenzálni, főleg, hogy a két százalékot szombaton bezsebelt Ján Kubiš drukkereinek meghatározó része is Pelle-párti. Aztán itt van még Andrej Danko is, aki pár nappal ezelőttig Harabin mögött állt. Most az SNS azt mondja, már nem zavarja őket, hogy nincs first lady-jelölt a hlasos szépfiú oldalán, nélküle is támogatják Pellegrinit. A nemzeti pártot annyira nem érdekli már Pellegrini nemi orientációja, hogy mozgósítani akarja választóit és polgármestereit. Mert Korčokot az ellenzék jelöltje, a daliás házelnök meg koalíciójé.

Ami minket, magyarokat illeti, hozzuk a formánkat. Mert mi lennénk a megosztottság bajnokai. Tehát ha három kategóriába kell szétosztani az első fordulóban Forró Krisztiánra szavazókat, akkor mindenhova egyharmadnyi értéket juttatunk. És így is van. Mert a Magyar Szövetség vezetőjére voksolók 31 százaléka látná szívesen az elnöki palotában Korčokot, 28 százalékuk Pellegrinit. 31 százaléknyian még nem tudják, mit is kezdjenek a cédulával.

Terrorveszély az lehet, de pánikkeltés ne legyen

Bizonyára az ilyen bizonytalankodókra is vadásznak a koalíciós sikerekben érdekeltek, akikre azzal próbál hatni a belügyminiszter, hogy Pellegrini első fordulós gyenge szereplése után hirtelen rendkívül fontos lett, hogy rendkívüli értekezletet tartson a nemzetbiztonsági tanács. Ám nincs mit tenni, Matúš Šutaj Eštok úgy ítélte meg, hogy Szlovákiában fokozott a terrorveszély, és hát a moszkvai terrortámadás vallási indíttatású volt, és az a keresztény közösséget célozta. Ennél már csak az lenne ijesztőbb, ha a hlasos főhivatalnok magáévá tenné a Kreml ferdítését, miszerint a tádzsik gyilkosok tulajdonképpen Kijev utasítását követték csupán. Azonban itt szerencsére még nem tartunk, és Zuzana Čaputová is próbálja csitítani a kedélyeket, mondván, nincs ok pánikkeltésre, a nemzetbiztonsági tanács kifejezetten megelőző jellegű intézkedéseket fogadott el.

Gyanúsak a smeresek

Közben a rendőrök meg ráijesztettek a smeresekre, mert a nyomozó vádemelési javaslatot terjesztett elő egy, a Fico környezetét érintő esetben. A Pulp Fiction filmből is ismert ószövetségi prófétáról, Ezékielről elnevezett ügyben azzal gyanúsították a volt országos rendőrfőkapitányt, a most smeres színekben a parlamentben politizáló Tibor Gašpart és a legerősebb kormánypárthoz alaposan bekötött nyitrai oligarchát, Norbert Bödört, hogy vizsgálótisztek olyan hálózatát alakították ki a zsaruságon belül, akik a "megrendelők" pénzéért süllyesztettek el bizonyos aktákat. Kész csoda, hogy Šutaj Eštok miniszter ténykedése idején még maradtak olyan egyenruhások, akik nem ijednek meg meggyanúsítani a koalíciós szekeret tolók némelyikét.

5 a százalék, 5 a szó

Ezért aztán a smeresek ismét átérzik, nem babra megy a játék, nekik meg kell úszniuk az elkövetkező pár hónapot vagy évet, és ezért lehetőleg hozzájuk közel álló államfő költözhessen be a Grassalkovich-palotába, aki nem kekeckedik, ha éppenséggel a parlament arra vetemedne, hogy drasztikusan lecsökkentené a korrupcióért járó büntetési tételeket. Így aztán inkább kitalálnak mindenfélét, hogy az emberük nyerjen és ne a "háborús uszító" Ivan Korčok, aki "szerintük" Brüsszel kutyusaként átterelné az összes szlovákiai katonát Ukrajnába, és aztán miatta ebek harmincadjára jutna a jelenlegi kormány is, bedöntve a szociális juttatásokat.

Látja ezt a kereszténydemokraták által is támogatott "nyugatos" jelölt, aki még mindig annak hatása alatt lehet, hogy szombaton 5 százalékos előnyre tett szert a roppant erősnek beállított koalíciós ellenfelével szemben. Annyira nagy lehetett a mámor, hogy Korčokból öt kifejezés erejéig szinte áradni kezdett a magyar szó. Gesztusból persze nem árt sokkal több, ám az ellenzéki politikus most pont öttel többre képes, mint amennyit eddig Pellegrini ki tudott ejteni a száján.

Sidó Árpád