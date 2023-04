Magyar miniszterelnöke lehet Szlovákiának? Nem kizárt, hogy Mikulec (ál)botrányának érdekes befejezése lesz

A parlament védelmi és biztonsági bizottságának üléséig jutott Roman Mikulec belügyminiszter biztonsági átvilágításának ügye. A meghallgatás sem hozott azonban teljesen tiszta képet, ennek részben a vonatkozó törvény az oka. Az ügy még hónapokig húzódhat, de azt is eredményezheti, hogy a köztársasági elnök leváltja a Heger-kormányt, és hivatalnokkormányt nevez ki. Habár ez utóbbinak kicsi az esélye, de ha megtörténik akár magyar miniszterelnöke is lehet egy ideig az Szlovákiának. Az NBÚ azonban más ügyben is gyanúsan jár el.