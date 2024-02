Magyarország legismertebb exférje: Itt nincsenek igazi kormányzati célok. Egy nagy cél van, a hatalom megtartása

A pedofilos magyarországi kegyelmi botrány miatt távozó igazságügy-miniszter volt férje most a Telexnek adott egy videóinterjút, ahol megint nem fogta vissza magát. Magyar Péter beszélt arról, hogy miért kellett a korábbi feleségének, Varga Juditnak hirtelen befejeznie a politikai karrierjét, meg arról is, hogy Magyarország egy családi részvénytársaság, és nincs szükség "atombombákra" az Orbán család milliárdossá válása mellett.

Youtube (Telex)

Azóta, hogy Magyar Péter a kegyelmi botrány kapcsán a nyilvánosság elé állt, majd Novák Katalin államfő és Varga Judit lemondása után nyíltan szembefordult az Orbán-rezsimmel, - azaz ahogy azt odaát hívják, a Nemzeti Együttműködés Rendszerével, NER-rel, - “magas, kormányzati szintről” nem kapott visszajelzést, de belső körökből többen is megkeresték. Állítása szerint sok támogató üzenetet kapott, mások arra kérték, inkább finoman, vagy egyáltalán ne csinálja azt, amit csinál.

Még miniszterként Varga ellenjegyezte az államfő bicskei gyermekotthon pedofil bűncselekmények eltusolásában segédkező igazgatóhelyettesének adott kegyelmi döntését, ami miatt aztán a köztársasági elnök is kénytelen volt lemondani. Varga Judit egy-két nappal a Novák Katalinnal egy időben bejelentett visszavonulása előtt kapott egy telefont, hogy le kéne mondani, "egy olyan ügyben, amihez nem sok köze volt" - mondta Magyar Péter. "Beáldozták mások miatt" - mondta most Vargáról a volt férj, aki a kegyelmi botrány kirobbanása idején lépett ki a nyilvánosságra, bejelentve, hogy lemond állami céges pozícióiról, mert egy percig sem akar tovább "olyan rendszer részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak".

Arról is beszélt, hogy bár a Fideszen belül jellemző, hogy megvédik a saját embereiket, Vargát azonban nem sikerült, sőt, egyszer azt is mondták neki egy kormányülésen, hogy

"önt nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi kifogásai legyenek" - állítja Magyar.

„Nagyon sok olyan vacsorán vagy rendezvényen voltam, - folytatja Magyar - ahol alapvetően csak és kizárólag a gazdasági vezetők voltak jelen. Ott ült az asztalnál több ezer milliárd forint, néha ott ült a miniszterelnök, sokszor ott ült a veje, és nyilván ilyenkor nem az ország megmentéséről (...) van szó, hanem arról, hogy kinek mit kellene átvenni, milyen focicsapatot kellene támogatni, milyen beruházásba lehetne beszállni, milyen konstrukcióban és ki vásárolja meg a repülőteret” - beszélt a nemzeti tőkésosztály kiépítéséről a NER-ből kicsekkolt exférj.

Számára egy ilyen tőkésosztálynak az lenne a lényege, hogy ha baj van, akkor azonnal visszaosztanak vagyonukból a közösbe, ahogy az Franciaországban történt, miután a Notre Dame székesegyház leégett, Magyarországon azonban nem így működik ez a rendszer. „Emlékszem, hogy amikor az EU-s pénzek nagyon meleg pitének tűntek, hogy jönnek vagy sem, akkor - Orbán Viktor - viccesen megjegyezte, hogy

ha ő lenne Brüsszel, biztos, hogy egy fillért sem adna, kérdés, hogy ők lesznek-e ehhez elég bátrak” - folytatta visszaemlékezéseit a NER-vacsorákról.

Magyar elmondta azt is, látott olyat, hogy Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége "minisztereket, képviselőket bizonyos dolgokért számonkért vagy beszámoltatott, és olyanokat meg hallottam, hogy bizonyos személyi döntésekben neki is nagyon nagy szerepe van". Megjegyezte, ebben ő nem lát semmi furcsát, természetesnek tartja, hogy a miniszterelnöknek olyan emberek is adnak tanácsot, akiknek nem ez a munkakörük.

"Olyanokat azért láttam, hogy bizonyos szereplők kvázi berendelnek magukhoz minisztereket, és egyeztetnek napi szinten, hogy akkor ez és ez hogy legyen, ami nem jó és nem normális” - adott egy kis betekintést Magyar az üzleti elit politikára gyakorolt hatására. Itt nincsenek értékek, nincsenek igazi kormányzati célok. Itt egy nagy cél van, az a hatalom megtartása, hogy a pénzek fölött lehessen diszponálni és minél többet szerezni" - állítja Magyar, aki szerint a pénzhalmozás problémáját egy esetleges kormányváltás sem oldaná meg.

Magyar Péter először a Partizánnak adott hosszabb interjút, ami két hét leforgása alatt 2,2 millió megtekintésnél jár, a ma megjelent telexes beszélgetésre 7 óra leforgása alatt negyedmilliószor kattintottak rá.

(444/hvg/telex/para)