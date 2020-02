Maradnak a sztrádadíjak, Danko agymenése végleg elbukott

Kedden, mint arról korábban írtunk, a 13. havi nyugdíjjal szemben a sztrádadíj eltörlésében nem volt annyira sikeres a Smer-SNS-Kotleba koalíció: csak 74 képviselőt sikerült biztosítaniuk a gyorsított eljárásról szóló szavazáshoz, tartózkodtak az ügyben bizonyos smeres és SNS-es képviselők is. A Híd és a Kotlebáék nélküli teljes ellenzék már korábban is elutasította a sztrádadíj eltörlését, ami 80 millió euró kiesést okozna a Nemzeti Autópálya Társaságnak (NDS), és várhatóan ezt is a központi költségvetésből, vagyis az adófizetők pénzéből kellene pótolni.

Szerdán kapta meg viszont Danko javaslata a kegyelemdöfést, a kormány ugyanis rendkívüli ülésén visszavonta a javaslatot. Danko már ugyanakkor kedden is felvetett egy ilyen lehetőséget, a sikertelen parlamenti szavazás kapcsán ugyanis jelezte, hogy tanácskozni fognak a visszavonás lehetőségéről.

Danko azt is elmondta, hogy elfogadja a facebookos szavazás eredményét, amelyet ő indított, és amelyet szintén elbukott, hiszen a javaslatára többen válaszoltak nemmel, mint amennyien melléálltak.

(Denník N/TASR)