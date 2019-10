Még egyszer megnézi a minisztérium, trükközhettek-e Kočnerék a váltóik ügyében

Az igazságügyi miniszter leellenőrizteti a Marian Kočner-féle váltóhamisítási üggyel kapcsolatos iratokat. Ezt a tárca a Facebook-oldalán jelentette be.

Jelenleg is folyik annak ellenőrzése, rendeltetésszerűen működik-e az az elektronikus iktatórendszer, amely a bírókat az egyes perekhez véletlenszerű rendeli hozzá. (Ugyanezt az ellenőrzést Gál Gábor elődje, Lucia Žitňanská miniszter is elvégezte még 2017-ben.) A szaktárca azt is megvizsgálja, rendben volt-e az illetékes bíró sajtóban megszellőztetett kiválasztási eljárása.

Mint ismeretes, Kočner a Kuciak-gyilkosságot is megemlíteve tavaly olyan üzenetet küldött Monika Jankovskának, az egy hónapja lemondott államtitkárnak, ami arról szól, hogy az üzletember a váltóhamisítási ügyében intézkedő bírónőre az államtitkáron keresztül gyakorolt nyomást. "Tegye, amit tennie kell, mert úgy végzi, mint Kuciak“ – idézte Kočnert a Denník N. A nagyvállalkozó az illetékes bírónővel kapcsolatban pontosan azon a napon írhatta ezt Jankovskának, amikor megjelentek az első hírek Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová haláláról, 2018. február 26-án.

Korábban már úgy nyilatkozott Gál, hogy a bűnüldöző szerveknek azonnal eljárást kellene indítaniuk. Szerinte a szóban forgó tettek nem egyszerű fegyelmi vagy etikai vétségek, „itt már komolyan fennáll a bűncselekmény gyanúja”. Gál rámutatott: a tárca csak a büntetőeljárás megindítása után léphet, és javasolhatja az érintett bíró átmeneti felfüggesztését.

