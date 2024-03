Még ököllel is ütötte a miniszter asszony Magyart, aki páros lábbal szállt bele Orbánékba

Nem szerette volna megnézni a volt feleségével készült Frizbi-s interjút, mert „lelkileg borzasztó nehéz megélni, amikor az ember volt szerelmét, gyermekei anyját aljas politikai lejáratásra használja fel a propaganda”, de végül rászánta magát a magyar közéletbe üstökösként berobbanó Magyar Péter, hogy meg hallgassa, exneje miket állít a műsorban Hajdú Péternek.

Magyar Péter (Forrás: FB//peter.magyar.102)

Magyar - aki a héten egy az Orbán-kormányra nézve kellemetlen hangfelvétellel rukkolt elő az ügyészségen - minderről a Facebookon írt, ahol nem tagadta, hogy a korábbi igazságügyi miniszter feleségével mondtak egymásnak kevésbé szépeket is a 18 éves kapcsolatuk során, és valóban

"Előfordult, hogy beültem a hátsó ülésre, igen, sokszor fontosnak éreztem, hogy bocsánatot kérjek, ..., sokszor zárva maradt az ajtó, amikor veszekedtünk, hogy a gyerekek ne jöjjenek be.” – írta, majd hozzátette: "Soha nem ütöttem meg a gyermekeim anyját, ő viszont engem sokszor.

Hol ököllel, hol lábbal. Volt, hogy tanúk előtt, volt hogy zárt ajtók mögött."

Magyar azt írta, igyekezett nem kiteregetni a házastársi vitákat a nyilvánosság előtt, és csak hálával gondolni a közös 18 évükre, és amiatt sem akart bírósághoz fordulni, hogy a volt felesége igazságügyi miniszterként nem tartotta be és most sem tartja be a bíróság által jóváhagyott megállapodásunk pontjait. Szerinte

mindenki tudja, hogy a videó célja az volt, hogy közös ügyüket lehúzza a bulvár mocsarába, és hogy elterelje a figyelmet a valódi jogi és politikai kérdésekről és hogy „megússzák, hogy felelősséget kelljen vállalniuk.”

Magyar ezzel a bejegyzésével arra reagált, hogy volt felesége, Varga Judit elment Hajdu Péter Frizbi című műsorába interjút adni volt házasságukról, és az interjú előzetesében Varga arról beszélt, hogy „Állandóan attól kellett tartani, hogy Péternek milyen hangulata van. Attól féltem, hogy nem fogja abbahagyni az abúzust."

(Telex/para)

