Meggyanúsították a férfit, aki kegyetlen módon kivégezte 21 éves barátnőjét

Gyilkosság rázta meg a napokban a vágújhelyi (Nové Mesto nad Váhom) Sport utcát, a rendőrség máris meggyanúsított egy férfit.

A szomszédok szerint a 21 éves Šarlota és barátja, Daniel nap mint nap veszekedtek, csütörtökről péntekre virradóra viszont már utoljára. Pénteken reggel ugyanis a lány már halott volt. A kihívott mentők már nem tudták megmenteni az életét – írtuk korábban.

A szomszédok elárulták, hogy Šarlota nemrég költözött a házba a barátjához, viszont folyamatosan, minden nap veszekedtek, és ezt hallani lehetett. "Biztos, hogy verekedtek is, hisz az ilyesmit hallani. Én magam is kihívtam a rendőröket többször is, de senki semmit nem tett. Ez a srác nagyon problémás, drogozott" - mesélte a szomszéd, hozzátéve, hogy nemrég a vonat is elütötte, és a fél testét úgy kellett összevarrni. A nő viszont állítólag éppen a drogok miatt tért vissza folyton hozzá.

A történtek után a rendőrség letartóztatta a fiatal férfit. A Trencsén megyei rendőrség vasárnap megerősítette, hogy gyilkosság különösen súlyos bűntettével gyanúsították meg a 23 éves férfit. A rendőrök számos bizonyítékot találtak a helyszínen, amelyek arra utalnak, hogy a nő erőszakos halált halt. A boncolás előzetes eredménye alapján a férfi ököllel ütötte a nőt a fején, és fojtogatta is.

A nyomozó javasolta a gyanúsított vizsgálati fogságba helyezését. 15-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.



