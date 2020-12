Mikas mentheti meg a szlovákiai veszélyhelyzetet – koronavírusos képviselők is bemehetnek szavazni a parlamentbe!

Egy nappal azelőtt, hogy a parlament rendkívüli ülésén a veszélyhelyzet újbóli meghosszabbítását lehetővé tévő alkotmánymódosítást tárgyalnák a képviselők, Ján Mikas országos tisztifőorvos rendeletet adott ki arról, hogy koronavírusos vagy karanténban lévő képviselők is részt vehetnek az ülésen - írta meg a Denník N.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Ha ezt nem tette volna meg, akkor bajban lenne a kormánykoalíció, melynek jelenleg több képviselője is ebbe a csoportba tartozik, emiatt veszélyben lenne az alkotmányos többségük a parlamentben, azon keresztül pedig a veszélyhelyzet meghosszabbítása és az, hogy a kijárási tilalom és a gyülekezési korlátozás december 29., a veszélyhelyzet jelenlegi határideje után is érvényben maradjon. Ugyanakkor ettől függetlenül is érvényben maradna az üzletek és vendéglátóhelyek bezárására vonatkozó rendelet, amelyet szintén Mikas adott ki, és nem függnek a veszélyhelyzet hatályától.

A tiszti főorvos rendelete szerint a legfőbb közjogi méltóságok, a köztársasági elnök, a kormánytagok, a parlamenti képviselők, de a főügyész, az Állami Számvevőszék elnöke, az ombudsman és az Alkotmánybíróság elnöke is elvégezheti a munkáját akkor is, ha tünetmentes fertőzött, vagy egy fertőzött tünetmentes közeli kontaktusa, és karanténban van, amennyiben a munkahelyén való hiányzása esetén az állam működése kerülne veszélybe, vagy ha rendkívüli feladatok ellátásának elengedhetetlen feltétele a munkavégzése.

A koronavírusos képviselőknek ebben az esetben elegendő egy FFP2-es maszkot viselniük, fertőtleníteniük a kezüket, kesztyűt kell viselniük, és és a lehető legszűkebb területre kell korlátozniuk a munkahelyükön, azaz a parlamentben történő mozgásukat, szünetet tartaniuk és étkezniük nem szabad számukra mások társaságában, legfeljebb más tünetmentes fertőzöttek társaságában.

Mikas rendelete ezzel lehetővé tette, hogy akár a parlament bejáratánál aktuálisan elvégzendő antigéntesztek által kiszűrt Covid-pozitív képviselők is részt vegyenek az ülésen. Enélkül ugyanis akkor sem lehetne előrejelezni a képviselők számát, ha esetleg előzetesen elegen lennének a szavazáshoz.

Az OĽaNO-Sme rodina-SaS-Za ľudí négyes koalíció alapvetően 95 képviselővel rendelkezik a parlamentben, egy alkotmánymódosításhoz pedig 90 szavazatra van szükség. A legutóbbi alkalommal viszont annak jóváhagyását éppen az gátolta, hogy néhányan hiányoztak a fertőzésük vagy karanténjuk miatt.

(Denník N)