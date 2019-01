Minden a Kuciak-üggyel függ össze. Jobboldali képviselők, reszkessetek!

Portálunk is beszámolt a hírről, miszerint egy nyolc évvel ezelőtt készült hangfelvételt találhattak a vizsgálati fogságban ülő Marian Kočner széfjében, amely azt rögzíti, ahogy a minden lében kanál vállalkozó Dobroslav Trnkával beszélget, aki 2004-2011 között főügyészi tisztséget töltött be. Most Trnka utóda dönthet arról, mi legyen ezzel az anyaggal, de a Smer egyik prominens képviselője már a jobboldali képviselőkre mutogat, hogy van félnivalójuk.