"Mondtam is magamnak, hogy remélhetőleg nem most láttam őt utoljára" - nyilatkozott az Albár mellett 15 éve elásott fiatal férfi édesanyja

A helyszínre a bűnszervezet börtönbüntetésüket töltő tagjai - valószínűleg Nagy Zsolt vagy Bugár György - vezették el a hatóságot. A két említett férfi az alvilági csoport által elkövetett legtöbb gyilkosságnál jelen volt, és jelenleg mindketten együttműködnek a nyomozókkal a bűncselekmények felderítésében - írtuk korábban.

A nagyszarvai fiatalember 2005 májusában, 24 évesen tűnt el, a korabeli sajtóértesülések szerint családjával csak annyit közölt, hogy Olaszországba indul. Azonban már akkor tudni lehetett, hogy nem lépte át a határt, és a gyanú szerint "fehér ló", vagyis stróman volt, akinek a nevében gazdasági bűncselekményeket követtek el.

"Ordításban törtem ki, a nyomozót másnap hívtam vissza, hogy elnézést kérjek ezért. Azt hitte, hogy örülni fogunk a hírnek, de csak akkor örültem volna, ha élve kerül elő. Hiába telt el ennyi idő, egy pillanatig sem adtuk fel a reményt. Az utolsókig bíztam benne, hogy még életben van valahol" - mesélte a 62 éves édesanya. Fiát dolgos, rendes emberként írta le, aki templomba is járt ministrálni.

Ilona mesélt arról is a Borsnak, fiuk eltűnése után öt nappal felhívta őket egy ismeretlen telefonon, és azzal fenyegetőzött, hogy álljanak le a keresésével, mert ráfizethetnek. Ők azonban nem így tettek, még pénzt is felkínáltak a nyomravezetőnek. Sajnos azonban fiuk már nem került elő élve.

"Az utolsó napon Zoli a kocsiját szerelte, én pedig feltűnően nézhettem őt az ajtóból, mert ezt szóvá is tette. Amikor bejöttem a házba, borzasztó érzés fogott el, és mondtam is magamnak, hogy remélhetőleg nem most láttam őt utoljára" - emlékezett vissza a megtört édesanya.