„Nagy zúzás lesz!” – ismerős arcoknak is szurkolhatunk A Dal 2022 harmadik válogatójában

Szombaton a harmadik válogatóval folytatódik A Dal 2022 a Dunán. A válogatóba idén is bejutott a nagy sikerű csallóközi Phoenix-RT zenekar.

Balról az együttes énekese, Puss Tomi, Lépes Feri dobos és Győrög Marci gitáros (Fotók: Cséfalvay Á. András - archív)

A második adásban is szoros volt a verseny, ismét öten jutottak az elődöntőbe. A zsűri továbbra is a nézőkkel együtt keresi Magyarország slágerét.

Szombaton újabb tíz ígéretes produkció kap lehetőséget, hogy az év dala lehessen 2022-ben:

A csallóközi Phoenix RT együttes már ismerősként tér vissza A Dal színpadára, tavaly ugyanis Diószegi Kikivel kiegészülve egy modern metál zenével, a Jelzőfénnyel mutatkoztak be.

„Nagyon jó élmény volt számunkra a tavalyi Dal 2021, annak ellenére, hogy Jelzőfény című dalunkkal nem sikerült bejutnunk az elődöntőbe. Lehet közhelyes, de tényleg nagy sikerként könyveltük el azt, hogy a válogató során több mint 400 produkcióból választottak be minket a 40-be, most pedig ugyanezt gondoljuk és érezzük” – mondta megkeresésünkre a zenekar frontembere, Puss Tomi. Kiemelte, nagyon várják a hétvégi fordulót, amelyre sokat készültek az elmúlt hetekben.

„Úgy gondoljuk, hogy nagyon jól összeállt a dal és nagy zúzás lesz! Külön öröm számunkra, hogy idén teljesen élőben játszhatunk a műsorban, így valószínűleg jobban átjön majd az energia is. Egyébként most már nem tévedünk el az MTVA folyosóin, és sokkal otthonosabban érezzük magunkat. A stábtagok is nagyon jófejek és segítőkészek, imádjuk ezt a pörgést” – mondta.

A Phoenix RT idei versenydala, a Levegőt a bezártságból való kitõrési vágyról szól. „Tavaly márciusban íródott, egy igazi karantén szülte dal, én ekkor estem át a covidon és voltam bezárva 21 napot. Egy pop-rock dalról van szó, sokkal populárisabb, mint a tavalyi Jelzőfény, bízunk benne, hogy elnyeri a nézők tetszését” – tette hozzá.

A nézők már a szombati adás alatt is hozzájárulhatnak a Phoenix RT továbbjutásához, amennyiben ugyanis a zsűri pontszámai alapján nem sikerül egyenes ágon továbbjutniuk, szükségük lesz a szavazatokra, hogy idén ott lehessek az elődöntőben.

A zenekar fontembere kiemelte, nagyon hálásak minden egyes szavazatért és köszönik mindenkinek, aki támogatja őket.



(fl)