Nagymegyeren „elakadt” a Szövetség polgármesterjelölt-állítása, az Összefogás és az MKP is ragaszkodik a városhoz

Tegnap (kedden, április 12-én) sem sikerült megegyeznie a Szövetség vezetésének az párt első 250 polgármesterjelöltjéről, az MKP és az Összefogás Platform is ragaszkodik Nagymegyerhez. A városban azonban a korábbi megállapodások értelmében az Összefogás Platform állíthatna jelöltet.

Fotó: Paraméter

Az MKP Platform vezetői hétfőn úgy döntöttek, hogy továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy ők állíthassanak polgármesterjelöltet Nagymegyeren. A városban azonban az Összefogás Platform lenne jogosult a jelöltállításra, és erről nem is akarnak lemondani, így újra patthelyzet alakult ki a Szövetségben.

Nagymegyer is azok közé a települések közé tartozik, amelyek polgármester-jelöltjéről nem a Szövetség helyi alapszervezete, hanem a párt országos elnöksége dönt. A közös párt létrehozása során legalábbis ilyen megállapodást kötöttek az elődpártok, az MKP, a Híd és az Összefogás. Mintegy 250 ilyen település van az ország déli részén. A megegyezés szerint ott, ahol jelenleg az MKP vagy a Híd által jelölt polgármester irányítja a települést, és őt továbbra is támogatja a Szövetség megfelelő platformja, ők lesznek a párt jelöltjei. Ez a két platform jelölhet polgármestert ezeken a településeken akkor is, ha a jelenlegi polgármester nem akar indulni vagy nem élvezi a platform bizalmát, és inkább másik jelöltet állít.

Az Összefogás Platform olyan településeken állíthat jelöltet, ahol jelenleg független vagy pedig egy másik párt jelöltje a polgármester.

Nagymegyer is ilyen város, négy éve Holényi Gergő független jelöltként nyerte el a polgármesteri posztot. Az Összefogás Platform ragaszkodik a jelöléshez a városban, és a Híd Platform szerint is ők lennének jogosultak itt jelöltet állítani.

Naszvad, Ipolynyék, Nagymegyer

Habár múlt héten úgy tűnt, hogy a Szövetség két frakciója meg tud egyezni az akkor még nyitott három település, Naszvad, Ipolynyék és Nagymegyer kérdésében, a Paraméter információi szerint végül hétfőn az MKP Platform vezetése csak Naszvad és Ipolynyék esetében visszakozott, Nagymegyeren azonban továbbra is ők akarnak jelöltet állítani.

Az MKP Platform abban bízott, hogy az Összefogás lemond a jelöltállításról.

„Én úgy tudom, hogy megállapodtunk, hiszen az utolsó elnökségi ülésen az Összefogás javaslatot tett arra, hogy leveszi Nagymegyert a saját listájáról” – mondta a Paraméternek múlt héten Berényi József,

az MKP Platform elnöke azzal, hogy így kedden megszülethet a döntés.

Orosz Örs, az Összefogás Platform vezetője azonban már múlt héten cáfolta, hogy lemondtak volna Nagymegyerről, de bízott a megegyezésben. „Úgy látom, hogy jövő kedden ténylegesen le tudjuk zárni a jelöltlistát, Nagymegyerrel kapcsolatban azonban helyi szinten még tárgyalni fogunk” – mondta a Paraméternek Orosz.

Ez végül nem sikerült, Orosz szerint azért, mert az MKP Platform helyi emberei gátolják a megállapodást.

„Az MKP Platform nagymegyeri tagjai nem hajlanak a megegyezésre” – magyarázta a Paraméternek Orosz.

Négyből három városban MKP-s jelölt lesz

Rigó Konrád szerint az MKP Platform és annak elnöke nem tartja be a korábbi megállapodásokat és nem hajlik a megegyezésre sem. „Berényi József továbbra sem képes semmilyen kompromisszumos megoldást elfogadni – mondta a Paraméternek a Híd Platform elnöke. – Nagymegyeren az Összefogás jogosan tart igényt a jelöltállításra, és jó jelöltet talált.”

Szerinte azért is indokolt lenne, hogy az Összefogás Platform állítson jelöltet Nagymegyeren, mert a Dunaszerdahelyi járás másik három városában, Dunaszerdahelyen, Somorján és Bősön az MKP polgármesterjelöltje indulhat az őszi választáson.

A polgármesterjelöltekről szóló megegyezés legkorábban húsvét után születhet meg,. Forró Krisztián pártelnök jövő hét keddre összehívta a Szövetség Grémiumát, majd annak ülését küvetően a párt elnökségét is.

Kerestük Berényi Józsefet is, amint elértük, frissítjük a hírt.

- lpj -