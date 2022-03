NATO-kontingens segítheti a keleti határ védelmét, a parlament engedélyt adott 2100 katona szlovákiai állomásoztatására

Érkezhet Szlovákiába a NATO-kontingens, a kormány után kedden a parlament is rábólintott kormány által már elfogadott javaslatra. A javaslatot a Smer és a ĽSNS képviselőinek kivételével minden frakció támogatta, habár nem minden képviselőjük szavazta meg. A parlamenti vitában is gyakran előkerült az orosz kémügy, nem mellékesen azért, mert a kémkedéssel gyanúsítottak közül ketten is szorosan kapcsolhatók a ĽSNS-hez.