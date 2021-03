Nem annyira feleslegesek a megvásárolt AG-tesztek, csak nem tudjuk, mire akarják használni

Nem annyira felesleges a Marek Krajčí által vásárolt 35 millió antigén teszt, mint ahogy elsőre tűnt, derül ki a témával foglalkozó szakemberek hozzászólásaiból. Ezt írta ma a minisztérium is, amely szerint olyan teszteket vettek, amilyeneket Ausztriában, Németországban és Csehországban is használnak nazális tesztelésre és öntesztelésre. Már a napokban hitelesítheti nazális tesztelésre a teszteket a szlovák mérésügyi hivatal is.