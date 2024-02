„Nem számítottam erre a névre" - az államfő szerint nem sietős döntést hozni az SIS igazgatójával kapcsolatban

Zuzana Čaputová államfő szerint nincs rá ok, hogy sürgősen döntés szülessen a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) igazgatójának kinevezéséről.

Fotó: TASR

Robert Fico (Smer-SD) üzenetét, hogy elképzelhető az államfő mentesítése e teher alól, úgy értelmezi, hogy elvennék tőle a kinevezés hatáskörét. Úgy véli azonban, egy ilyen törvénymódosítás alkotmánysértő lenne.

Az államfő csütörtökön kijelentette, meglepte, hogy a kormány Pavol Gašpart jelölte az SIS élére, nem értesítették előre, és meg kell ismerkednie a jelölttel. „Nem számítottam erre a névre. Jelenleg egészen más feladatok kötnek le. Részletesebb elemzést követel annak megállapítása, hogy a jelölt megfelel-e a törvényi és egyéb feltételeknek” – szögezte le az államfő.

Hozzátette, a törvényi feltételek mellett minden kinevezésnél figyelembe veszi az Alkotmánybíróság határozatainak következményeit. Arra a kérdésre, hogy esetleg több hónapig is eltarthat-e, amíg döntést hoz, az államfő azt válaszolta, „minden elképzelhető”.

Čaputová hozzáfűzte, a kormánynak is időbe telt, amíg megnevezte jelöltéjt az SIS élére. „Valószínűleg nagy teher volt ez a kormány számára is, mert négy hónapig tartott, mire megnevezett egy jelöltet” – tette hozzá. Úgy véli, ez azzal van összefüggésben, hogy az SIS jelenleg jó kezekben van, amit az államfő szerint a kormányfő is leszögezett.

Az SIS igazgatójának kinevezésére vonatkozó hatáskör megvonása az államfő szerint minden valószínűség szerint sértené az alkotmányt. Hozzátette, hogy az államfőnek kizárólagos joga van a legmagasabb vezető beosztású állami hivatalnokok kinevezésére.

A kormány szerdán (február 14.) jelentette be, hogy Pavol Gašpart jelöli az SIS élére, a kinevezés az államfő hatásköre.



(TASR)