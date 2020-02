Nincs előrelépés a dunaszerdahelyi idegenrendészetre kibukó Mohamed H. ügyében

A héten szerdára írták ki a tárgyalását, miután három héttel ezelőtt új ügyvédje kérésére elnapolták , de most sem tudták megtartani.

Zsarolás a vád a 37 éves, libanoni állampolgárságú, palesztin származású Mohamed H. ellen, akit egy évvel ezelőtt, tavaly február közepén vettek őrizetbe. Mohamed H. Felsővámoson élt, és letartóztatása előtt egy mobiltelefonos boltot üzemeltetett a Vámbéry téren már mintegy egy éven keresztül. Ott tartóztatta le a rendőrség. A vád szerint a dunaszerdahelyi idegenrendészeten fenyegetőzött, miután gondok akadtak a tartózkodási engedélyének meghosszabbításával. Információink szerint a tartózkodási engedélyével kapcsolatos problémákban több minden közrejátszott, ezekről és az egy évvel ezelőtt történtekről is ITT írtunk.

Idén január 21-én a kirendelt ügyvéd helyett egy sajátot bízott meg, aki már őt képviselve jelent meg a január 29-i tárgyalásán. Ő viszont akkor éppen az idő rövidsége miatt kérte a tárgyalás elnapolását, hogy legyen ideje áttanulmányozni az ügyiratot.

Mohamed H.-t akkor, és a most szerdai tárgyalásán is szigorú biztonsági körülmények között, maszkos őrök kíséretében szállították a dunaszerdahelyi tárgyalásra a leopoldovi börtönből. ahol vizsgálati fogságát tölti. Ezúttal viszont már érkezéskor lehetett tudni, hogy a tárgyalás nem valósul meg, mivel a szenátus elnöke megbetegedett. A palesztin férfi újabb tárgyalását március 18-ra írta ki a helyettes bíró, Mohamed H.-nak azonban ez a rövid idő is elegendő volt arra, hogy röviden jelezzen néhány részletet, hiányosságot az ügyiratában.

Dunaszerdahelyi látogatása tehát ismét rövidre sikeredett, most pedig újabb egy hónapos szünet következik.

(SzT)